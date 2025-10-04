よこはま動物園ズーラシアにて、毎年恒例の人気企画「村田園長のとっておき写真展」が動物園水族館探求メディア「wizoo」とコラボレーション！

アフリカをテーマにした写真展が2025年11月5日より開催されるほか、トークイベントやワークショップなどの特別企画も実施されます。

よこはま動物園ズーラシア「村田園長のとっておき写真展 with wizoo『The Africa』」

開催日：2025年11月5日(水)〜12月1日(月)

会場：よこはま動物園内 ころこロッジ

「いのちのつながり」をテーマにした写真展。

よこはま動物園の村田園長が園内で撮影した動物たちの写真と、写真家でありwizoo代表の高野 洋氏がアフリカで撮影した野生動物や人々の営みを写した写真、約20点が展示されます。

動物園で育まれるいのちと、アフリカ大陸で生きるいのち、二つの視点を重ね合わせることで、いのちのつながりが伝えられます。

スペシャルトークイベント「Wildlife in ZOORASIA ＆ Africa」

開催日：2025年11月23日(日) 10:00〜12:00(予定)

会場：よこはま動物園内 ころこロッジ

定員：120名 (事前予約制)

参加費：高校生以上3,000円、中学生以下1,000円(当日現金)

予約方法：10月15日からよこはま動物園公式ホームページにて予約受付開始

村田園長と高野 洋氏によるトークイベントです。

参加者には特典として限定写真集がプレゼントされます。

ワークショップ「エコピラ」体験会

開催日：2025年11月23日(日) 13:30〜15:00(予定)

会場：よこはま動物園内 多目的ルーム

対象：小学生(小学3年生以下は保護者同伴)

定員：40名 (事前予約制・無料)

予約方法：10月15日からよこはま動物園公式ホームページにて予約受付開始

生態系をテーマにしたボードゲーム「エコピラ」を通して、動物同士の関わりを楽しく学ぶ小学生対象の体験プログラムです。

ワークショップ当日は、“地球のラテール”のアニメーションスーパーバイザーである河森 正治監督も来場予定です。

ソニーストア 銀座での巡回展示＆トークショー

展示期間：2025年12月15日(月)〜12月30日(火)

トークショー開催：12月21日(日) 13:00〜14:00(予定)

よこはま動物園での会期終了後、ソニーストア 銀座にて巡回展示が実施されます。

12月21日には村田園長と高野 洋氏によるトークショーも開催予定です。

美しい写真展はもちろん、貴重な話が聞けるトークイベントや、子どもたちが楽しく学べるワークショップなど、多彩な企画が満載。

動物たちの“いのちのつながり”を様々な角度から感じられるイベントです。

よこはま動物園ズーラシアで開催される特別企画「村田園長のとっておき写真展 with wizoo『The Africa』」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post トークイベントやワークショップも！よこはま動物園ズーラシア「村田園長のとっておき写真展 with wizoo『The Africa』」 appeared first on Dtimes.