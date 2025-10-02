¥í¡¼¥é¡¢ÇÀ¶È¤Î¼¡¤Ï½ñÆ»¤ËÄ©Àï¡Ä¡ÈÃ£É®¤¹¤®¤ë¡É ½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡Ö¶Ú¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×½¸¤Þ¤ë¾Þ»¿
¡¡9·î30Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥í¡¼¥é¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¤Ç1Ç¯¤«¤±¤ÆÇÀ¶È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä ¡È¼«Á³ÇÉ¡É ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³«ÄÄ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ê¤É¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥í¡¼¥é¤µ¤ó¡£¿·³ã¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ô¤³¤Î½©¤«¤éÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿½ñÆ»¶µ¼¼¡£¡Õ¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤Ç¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢½ñÆ»¤ÎÎý½¬¤È»×¤·¤²èÁü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ï¤á¤¿¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÃ£É®¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê¹Æ¤Ë¡ÔÀèÀ¸¤Î½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤¾¤ê¤Ê¤¬¤é½ñ¤¯Îý½¬¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤ª¼êËÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡ÄÀÖ¤¤ËÏ¤Ç¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë´Ý¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢10·î2Æü»þÅÀ¤Ç3.3Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ô¤á¤Ã¤Á¤ãÃ£É®¤Ç¤¹¤Í¡Õ¡Ô¤ª¡¢åºÎï¤ÊÉ®½ñÂÎ¡£¶Ú¤¬¤¤¤¤¤«¤â!?¡Õ¤Ê¤ÉÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØPopteen¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¥í¡¼¥é¡£2010Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢Âç¸æ½ê¤Ë¤â¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤¹ÆÃ°Û¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢Â¿¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸ýÊÊ¤Î¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¤äÀå¤À¤·¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤¬Âç¥¦¥±¤·¡¢°ìÌö¡¢»þ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä2015Ç¯¡¢³èÆ°¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏª½Ð¤Ï¸º¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏCM¤Ê¤É¤ï¤º¤«¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿·³ã¤Ç¤ÎÀ¸³è¤À¡£
¡Öº£Ç¯3·î¡¢ËÜÌ¾¤ò¡Øº´Æ£¤¨¤ê¡Ù¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤ÆÇÀ¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÃåÊª»Ñ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢6·î¤ËÍçÂ¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥Ò¥ë¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¡Ù¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÇÂ¤òÀÚ¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9·î¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×1Ëç¤ÎÇöÃå¤ÇÇÀºî¶È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ ¡Ø¤è¤¯Ãî»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÔÌÍÀË«ìÊ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÌó900Ëü¿Í¤È¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÈà½÷¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Î3·î¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥é¤ÎÈþÊ¸»ú¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£