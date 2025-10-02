ºå¿À¡¦ºäËÜ¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½éÁª½Ð¡ª¤¢¤ë¤¾£²£¶Ç¯£×£Â£Ã¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡µÚÀî¡õº´Æ£µ±¡õ¿¹²¼¤âÂåÉ½Æþ¤ê
¡¡¸×¤ÎÀµÊá¼ê¤«¤é¡¢À¤³¦°ì¤ÎÀµÊá¼ê¤Ø¡Ý¡£ºå¿À¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£±·î¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££±£±·î£¶Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤ÇµÜºê»Ô¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¡¢Æ±£±£µ¡¢£±£¶Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ò£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¸×¤ÎÀµÊá¼ê¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ÏÌÀÂç»þÂå°ÊÍè¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÁª½Ð¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤º¤ÏµÜºê»Ô¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ç£Î£Ð£Â¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¶þ»Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£²£¶Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££Í£Ì£ÂÁÈ¤Î»²Àï¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÈÖ¤Ç¤ÎÁª½Ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¤³¤È¡£Êá¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤â¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤«¤é¤ÎÁª¹Í¤È¤Ê¤ë¡£ºäËÜ¤¬£×£Â£Ã¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤Ê¤É¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î¤ä£Ä£å£Î£Á¡¦»³ËÜ¡¢¹Åç¡¦ºäÁÒ¡¢µð¿Í¡¦¹ÃÈå¡¢´ßÅÄ¤é¤Ë¤Ê¤ë¡££×£Â£Ã¤Ï£Í£Ì£Â´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤â¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÇÛµå¤¬½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¹ª¤ß¤Ê¥ê¡¼¥É¤È¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤«¤é¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿ºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤Îµå¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¸«¤»¤ëÊáµåµ»½Ñ¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Êá¼ê¤È¤·¤Æ¼é¤ê¤Î¥¹¥¥ë¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢º£µ¨¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£±£±£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£´£·¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£·ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë½ÐÎÝÎ¨¤Ï¡¦£³£µ£¸¤È¾å°ÌÂÇÀþ¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¤âÃ´¤Ã¤¿¡££Í£Ì£ÂÄÌ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢³Æ¹ñ¤Î¹¥Åê¼ê¤ä¶¯ÂÇ¼Ô¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÚÀî¤Ïº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×°ÊÍè¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¡£º£µ¨¤Ï£Î£Ð£Â¿·µÏ¿¤Î£±£¸»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£¶£¶»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£·¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´Æ£µ±¤È¿¹²¼¤âÂåÉ½Æþ¤ê¡£º´Æ£µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯£··î¤Î»ë»¡¤Ç¡ÖÂÐ±þ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î¾·½¸¤Ë¡ÈÆâÄê¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¤ÎÁª½Ð¡£¿¹²¼¤â£²£´Ç¯£±£±·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£´ÈÖ¤òÁ´¤¦¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ï·ª»³´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ÂçÃ«¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤ÇÀ¤³¦°ì¡£ºå¿À¤Ç¤ÏÅòÀõ¤ÈÃæÌî¤¬¤½¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯£³·î¤ÎÂè£¶²óÂç²ñ¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬»ø»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£¸×¤ÎÍê¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤ÎÄº¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£±£±·î¤«¤é¾¡Éé¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£