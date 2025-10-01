コスプレイヤーやゲーム実況、Youtuber、グラビアアイドルなどとして活躍するタレントの阿波みなみさん（25）がXを更新。20キロ超のダイエットに成功したと報告し、ビフォーアフターの写真が反響を集めている。SNS上では「努力がすごい」などの声が寄せられている。



阿波さんは2月16日にXで身長156センチ、体重72キロであることを公表。「令和のドラえもん」と自称して、ダイエットの様子を発信してきた。ダイエット方法としては、「お腹すいたら水を大量に飲む。毎日走る、歩く、筋トレする」などを実践してきたという。



そして9月末、「5カ月で-22キロの減量に成功」と綴り、ビフォーアフター写真を投稿。ビフォー写真はスポーツブラ姿で、肩回りや二の腕、お腹があらわで、ふっくらした姿が印象的。一方、アフター写真では、ノースリーブワンピースを着こなし、手足もほっそりしていた。



数日後には「76キロ→53キロ」と題して、別のビフォーアフター写真もアップ。ファンからは「76キロの時も好きだったけど、どんどん美人になっていく」「食事管理と運動で落としたなら本当にすごい、尊敬レベル」「人間1人分くらい消えてるやん」と称賛の声が上がっている。