塩多雅矢氏が教える、体の中心に力を集める「四つん這いドリル」

ピッチング、スローイング、打撃、走塁など全ての動きを支えているのが“体の軸”だ。つまり、野球のパフォーマンスを上げるためには「体幹」の強さが必要になる。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんが「体幹強化」のトレーニング方法を紹介。子どもたちや指導者に向け推奨するのが、四つん這いの姿勢から手足を曲げ伸ばしするドリルだ。

やり方は、まず四つん這いになり、右手・右足を浮かせて肘と膝をくっつける。この体勢がスタートポジション。そこから手足を浮かせたまま前後に真っすぐ伸ばす・元の位置に縮める、を繰り返す。バランスを取るために体が開いてしまうことがあるが、なるべく姿勢を崩さないように意識したい。右側が終わったら左手・左足も同様に行う。

ポイントは、手足を縮める際に、体の中心にできるだけ寄せてくること。塩多さんは「体を中心に集めていく意識はすごく大切になります」とアドバイスを送る。

「例えば投球動作では、体重移動の際に体をグッと中心に寄せたり、ボールを投げる際に中心ラインに体全体を寄せる、などの動きが自然にできるようになります。体の支点から手（腕）を遠ざけるコントロールも大事ですが、近づけるコントロールも大事になります」

目標は左右ともに「だいたい3回ぐらい続けられれば、できてきた目安になる」と塩多さん。10往復連続で行えるようになればベストだ。初めは難しいかもしれないが、目標回数を設定してトライし、少しずつコツをつかんでいきたい。（First-Pitch編集部）