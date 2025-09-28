人間嫌いな犬が見せた感動的な成長物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で120万3000回再生を突破し、「とても感動しました」「こんなに変わるんですね」「生き生きしてますね」といったコメントが寄せられることとなりました。

虐待されて人間嫌いになった犬

Instagramアカウント「inunoyouthien_happylife」では、『HAPPYLIFE幼稚園』の園長である『清水 一摩』さんが、わんこのトレーニング風景などを紹介しています。今回は、あるわんこの成長記録について投稿されました。

わんこは、虐待されて捨てられるという悲しい過去を持っていたそうです。現在の飼い主さんに引き取られたものの、人間への恐怖心が非常に強くなっていました。飼い主さんも噛まれたばかりか、トレーナーさんでさえも触ることが出来ないほどだったといいます。

少しずつ変わっていく姿に涙…

しかし、『HAPPYLIFE幼稚園』のトレーナーさんは、わんこの幸せを諦めませんでした。週に1回のペースで幼稚園に通うようになると、2ヶ月後には変化が見られたのです。人間が怖くて仕方なかったわんこは、おやつを見せると自分から寄ってくるようになったのです。

しばらくすると、おやつがなくても人間に近付けるようになったそう。また、他の犬に興味も示し始め、威嚇はするものの甘えたい素振りを見せるようになったといいます。なんとか変わろうとするわんこの姿に、トレーナーさんのトレーニングにも熱が入っていったのでした。

無理せず焦らずに幸せになろう！

トレーナーさんの前だけでなく、飼い主さんとの関係性にも変化があったそうです。これまで、飼い主さんはわんこをお散歩に連れていくことが出来ませんでした。わんこ自身が、外を歩くことを極端に怖がったためです。

しかし、今では飼い主さんと笑顔でお散歩出来るようになったのだとか！噛みつくことも減り、人間への恐怖心が和らいでいることは確かでした。

これからのわんこについては、年齢が推定6歳以上と若くはないため、無理をせずにトレーニングを続けていく予定とのこと。「嬉しさ、楽しさ」を伝えることを軸に、飼い主さんとさらにいい関係が続くようサポートしていくそうです。

この投稿には「こちらまで嬉しい気持ちになりました」「これからは安心して過ごせるね」「みんなが幸せに過ごせますように」などの温かなコメントが寄せられています。

