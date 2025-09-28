¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¤Ë¡ÈÌµÍý¤Ê¼áÌÀ¡É ¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¡ÖÅÄµ×ÊÝâÃµª¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¸·¤·¤¤È¿±þ
¡¡9·î24Æü¤Ë¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡¦¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÊóÆ»¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö°ìÀÚ¡¢ÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÔÌ±¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍá°á»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àî»ÔÄ¹
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï27Æü¤Ë¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤¬¼«¿È¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ´´Éô¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤ÎYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¡Ê¥ä¥Õ¥³¥á¡Ë¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÌµÍý¤¬¤¢¤ë¼áÌÀ¤Ø¤Îµ¿Ìä»ë
¡¡»ÔÄ¹¤Î¡ÖÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼áÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»ö°Æ¤Ç¤ÎÌ©²ñ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥é¥Ö¥Û¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¡ÊËÜ¿ÍSNS¤è¤ê¡Ë
¡¡¾®Àî»á¤ÎµïÄ¾¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤«¤é¤Ï¡¢°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»á¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÌä¤ï¤ì¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤ÎµÄ·è¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ºß³ØÃæ¤Ë»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Î½éÆ°¤ò¤ß¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¸¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Àî»á¤ÈÅÄµ×ÊÝ»á¤òÂÐÈæ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ë¶É¤³¤ÎÊý¤â¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¾åÌÌ¤Ï¡Ø»ÔÀ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢12·î¤Þ¤Ç»ý¤¿¤»¤Æ¡¢Ìã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×8·î28Æü¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬²¾¤Ë12·î¤Þ¤Ç»ÔÄ¹¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ËÅö¤¿¤ë´üËö¼êÅö¤ÈÂà¿¦¶â¤ÇÌó450Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾®Àî»á¤ÎÀ¯¼£ÅªÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢2011Ç¯¤Î¸©µÄ½éÅöÁª»þ¤«¤éµÜºê³Ù»Ö¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®Àî»á¤¬13Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸È¯¸À¤ò»ÔÄ¹Áª¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÜºê»á¤Î¾Ú¸À¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ä¥Õ¥³¥á¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Î¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ç¡¢»Ô¤òº®Íð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¾®Àî»ÔÄ¹¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¾®Àî»á¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ë¤Ïµ¢¤é¤º¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÀ¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë