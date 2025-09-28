¿ûÌîÃÒÇ·¡¢Íèµ¨¤â¥á¥¸¥ã¡¼´õË¾¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¡×¡¡10¾¡10ÇÔ¤Ç1Ç¯ÌÜ½ªÎ»
¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ï5²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç10ÇÔÌÜ
¡ÚMLB¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹ 6¡¼1 ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²óÅÓÃæ5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç10ÇÔÌÜ¡Ê10¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¤Ç½ªÎ»¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤Î¥á¥¸¥ã¡¼»ÄÎ±¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÀ¤¼¤Ë¤â³èÌö¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤òÍèÇ¯°Ê¹ß»Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤è¤ê¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡35ºÐ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï4·î¤Þ¤Ç¤Ë3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.00¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÀµÄ¾¡¢º£»×¤¤ÊÖ¤¹¤È½ÐÍè²á¤®¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç10¾¡ÌÜ¤òµÏ¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î2·å¾¡Íø¤ÏÆüËÜÅê¼ê10¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ï½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£º£Æü¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ËèÆü¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ¤ÊÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ´¤Ë¸«¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢1Ç¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÆþ¤ê¡£º£Ç¯10·î11Æü¤Ë36ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥Õ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë