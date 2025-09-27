82勝78敗はレッズと同じも…直接対決の結果でワイルドカード4位

【MLB】マーリンズ 6ー2 メッツ（日本時間27日・マイアミ）

メッツは26日（日本時間）、敵地でのマーリンズ戦に2-6で逆転負けを喫した。ワイルドカードでのポストシーズン進出を目指すチームにとっては痛すぎる敗戦。メッツ番記者も「まるで毎日のように無数のミスを犯している」と厳しい声を寄せている。

初回にフランシスコ・リンドーア内野手の31号先頭打者弾などで2点を奪う立ち上がりだったが、5回に悪夢が待っていた。無死一塁からピート・アロンソ内野手がエラーでピンチを広げると、2点二塁打を浴びて同点に。走者三塁ではアロンソが打球を弾いて勝ち越し点を許した。さらに連続盗塁で三塁まで進まれ、適時打を浴びて4失点。そしてノルビーに2ランを献上し、一挙6失点を喫した。

目を疑う光景にナインも失意の色を隠せず、ベンチでも意気消沈する場面が中継映像に捉えられていた。MLB公式のメッツ番アンソニー・ディコモ記者は「ミス、ミス、ミス――メッツは終盤に来て、まるで毎日のように無数のミスを犯している。投球は良くないし、守備も凡打をヒットやエラーに変えてしまっている」と批判。「この状況を打開するには、打線で押し切るしかない」と願いを込めたが、初回以降は無得点に終わった。

ナ・リーグのワイルドカードでの進出枠は残り「1」。メッツは82勝78敗でレッズと勝敗は同じながらも、直接対決で2勝4敗と負け越しており、同じ勝率ではポストシーズンを逃すことになる。

今季は大谷翔平投手を上回る歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1143億円）でソトを獲得するなど、チーム総年俸は3億3800万ドル（約505億円）でメジャー2位に入る金満球団。しかし、9月に連敗を繰り返して危機的状況に瀕している。「このクラブハウスは呪われている この呪いをクラブハウスから完全に取り除かないと」「金で買える最悪のチーム」「シーズンは終わったな」「本当にみっともない」「酷すぎる」「またしてもメッツが壮大に崩壊した。MLBで最高レベルの年俸総額の一つ。そしてその見返りがこれだ」と米ファンも嘲笑している。（Full-Count編集部）