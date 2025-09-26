大谷がインスタグラムで地区優勝をファンに報告

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。この日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8-0で勝利し、苦しみながらも果たした4年連続23回目の地区優勝をファンに報告した。

この試合、大谷は「1番・指名打者」で先発出場し、4試合ぶりの54号2ランを放ち勝利に貢献した。打点はシーズン101打点とし2年連続3度目の100打点をクリア。今季144得点は1930年ベーブ・ハーマンを抜いて球団歴代3位となった。

投げては、先発の山本由伸投手が6回4安打7奪三振無失点の好投で今季12勝目。試合後にはロッカールームでシャンパンファイトが行われ、大谷は山本や佐々木朗希投手らとともに美酒に酔いしれた。

歓喜の宴から約5時間半後、大谷はインスタグラムを更新。優勝決定直後マウンドで撮影したチームの集合写真、シャンパンファイトの様子が分かる写真や動画などを“7連投”した。投稿ではシャンパンファイトでずぶ濡れになりながらも喜ぶ大谷の姿を見ることができる。その中にはミゲル・ロハス内野手が「ショウへーイ、ヘッヘー」と叫びながら「MVP」コールが起きる流れも収められている。

今季159試合目で4年連続23回目の地区優勝を飾ったドジャースは、ポストシーズンでは30日（同10月1日）に開幕するワイルドカードシリーズ（3回戦制）から登場する。（Full-Count編集部）