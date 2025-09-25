これぞ母の愛！ YouTubeチャンネル「SpartaTheCat」では、母猫のしっぽで遊ぶ子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ママが大好きなんだね！」「我慢強い母猫だな」の声が続出しました。

どこかを見つめる母猫のしっぽを…

注目を集めたのは「Kitten Plays with Tail」という動画。建物から、母猫と子猫たちが続々と登場するシーンから始まります。

まだ小さな子猫にとっては段差も一苦労。軽々と飛び降りる子猫もいれば、慎重に進む子猫まで、個性豊かに登場します。

母猫と外に出てきた子猫は、完全に甘えん坊モード。母猫に擦り寄り、こてんと転がっておなかを見せます。母猫に優しくグルーミングされて、まさに幸せいっぱいですね。

どこかを見つめる母猫のしっぽをおもちゃに遊び始める子猫。まったく遠慮がなく、かみついたり蹴ったりと痛そうに見えますが、母猫はびくともしません。

途中、きょうだい猫が登場。「おまえ、ママに何してるニャ！」と言わんばかりに飛びかかります。しかし、きょうだい猫の静止も、しっぽに夢中の子猫には無意味。全く気にしない様子で、しっぽを追いかけていて……という展開です。

母猫のしっぽを“猫じゃらし”代わりにするかのように、無邪気に遊ぶ子猫。それに動じない母猫に、視聴者からは「猫って人間には容赦ないのに、わが子だとこんなに我慢するんだね」「ただ遊んでるようだけど、狩りの練習をさせてるんじゃない？」「絶対これ我慢してるよね？ 愛情深いなぁ」と母猫の愛を絶賛していました。楽しそうに遊ぶ子猫と、微動だにしない母猫の様子を、ぜひのぞいてみてください。