しっかり寝る。を大事にしたい！

スポーツでも、勉強でも仕事でも、寝ないと力が発揮できないって、世界の共通認識だと思うんです。やっぱ睡眠の質って大事。

そこの改善を目指したガジェットが、寝るとき着けるイヤホン。通称「寝ホン」。

睡眠クオリティが求められている現代、寝ホンはいくつかのメーカーから選べますが、Anker（アンカー）からも新作登場です。

Anker Soundcore Sleep A30。通常価格2万9990円のところ、Amazonでは10月1日 23時59分までの限定セールで10％ポイント還元となっています。実質1割引きで安眠チャンス。

穏やかな睡眠を支援するテクノロジー

ただの耳栓とどう違うの？

というと、そこは現代のイヤホンですからテクノロジー満載です。周囲の環境ノイズを低減させるために、デジタル処理でのノイキャン（ANC=アクティブノイズキャンセリング）はもちろん付いていますし、イヤーチップ部も二重構造で物理的な遮音性もあり。睡眠スコアだって調べられます。

さらにユニークなのが「いびきマスキング」機能。

これは他人のいびきをを検知して、いびきの音量や高さに合わせたマスキング音を自動再生するというもの。

いびきが聞こえなくなる…というわけじゃないけど、気にならないような音を出してくれるってわけですね。なんと気の利いたヤツなの！

空はこんなに青くとも、風はこんなに暖かくとも。どうしてこんなに眠いの？

そんな睡眠不足に、家族のいびきに悩む方は、新作寝ホンを試してみるといいかもナリね。

Source: Amazon