100均で500円だけど買って正解！天才的な構造で使い勝手良すぎ！持ち運びやすいお弁当箱

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ランチボックス（ロック蓋付、2段、長角型）

価格：￥550（税込）

実用量：上段500mL、下段500mL

販売ショップ：ダイソー

汁漏れしにくい構造で使い勝手抜群！ダイソーで見つけた優秀なお弁当箱♡

そろそろ涼しくなってくる頃なので、お弁当作りを再開しようと考えていました。それに伴ってお弁当箱を新調しようと思っていたところ、ダイソーで良い商品を発見しました！

今回紹介するのは、こちらの『ランチボックス（ロック蓋付、2段、長角型）』。ロック蓋付きの長角型ランチボックスです。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、行楽グッズ売場に陳列されていました。

100円ショップのお弁当箱にしては、500円って随分強気だなと思っていたのですが、かなりしっかりとしたつくりで驚き！

実用量が上段で500mL、下段で500mLと、ちょうどいいサイズとなっています。

2段ともに中蓋もしっかり付いている上、ロック蓋が別で付いていて安心です。

しかも、中蓋とロック蓋のフレームが噛みあうような構造になっているのが嬉しいポイント！

固定用のバンドがなくてもお弁当箱をがっちりと固定でき、汁気があるおかずを入れても漏れにくいです。

溝はあるものの、パッキンが付いていないので比較的洗いやすいのも助かります。

満足できる量がしっかり入る！ただし、ちょっと気になる点も…

スリムな形状ですが、ランチでしっかり満足できるくらいの、おかずとごはんを入れることができました。

ただし、電子レンジ、食洗機、冷凍庫の使用が不可となっています。

お弁当は電子レンジで温めて食べたいので、これにはちょっと残念でした…！

今回はダイソーの『ランチボックス（ロック蓋付、2段、長角型）』を紹介しました。

機能性が高い分ややお高めではありますが、お弁当を持ち運ぶ際に汁漏れしてしまった経験がある筆者にとってはありがたい構造です！電子レンジで加熱できないのは気になりますが、メニューによって使い分ければ便利だと思いました。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。