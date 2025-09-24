スコットは今季10度目のセーブ失敗

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦にサヨナラ負けを喫した。9回はタナー・スコット投手が1点リードで登板するも、2失点を喫した。試合後、守護神左腕は目も虚ろな様子で「俺の責任」と言葉を口にした。

大谷翔平投手が「1番投手兼指名打者」で先発。1〜2回は3者凡退に抑え、3回に先頭打者の打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しが直撃したものの、その後は3者連続三振に打ち取った。復帰後最長の6回を投げ、5安打無失点。8奪三振無四球の投球だった。

しかし、大谷の降板後の7回はドレイヤーが登板するも、2死一塁からマキャンに中越え2点二塁打を浴びて降板。剛腕エンリケスが後を継いだが、カスティーヨに2ランを被弾。一気に3失点を喫した。1点リードの9回にはスコットがマウンドへ。しかし四死球で走者を出し、犠飛と適時打でサヨナラ負けを呼び込んだ。

試合後に取材に応じたスコットは淡々とした様子で振り返り、「先頭打者に死球、2人目には四球を与えたことで、ピンチを切り抜けるには結構タフな状況にしてしまった。投げ切ることが出来ていなかった。最初の2人を出してしまったことで、自分で難しくしてしまった」と自身の投球を嘆いた。

「これ以上の走者は許さない気持ちだった。でも彼らは粘り強かった。自分の思う通りにいかなかった。前の回に投げたベス（ベシア）が（抑えてくれたことは）大きかった。なので、これが起きてしまい最悪だ。試合に勝てたはずだ。俺の責任だ」と肩を落とした。

一方でレギュラーシーズンは残り5試合。落胆してばかりもいられない。スコットは「明日はまた新しい1日。次に進むことだ」と前を向き、「間違いない。これが起きてしまい最悪だ。今日で終わりにしないといけない。明日はまた新しい1日だ」と話した。（Full-Count編集部）