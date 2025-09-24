安福一貴さんがお勧めする「ツイストクイックジャンプステップ」

盗塁は得点圏に走者を進めることを目的とし、小学校世代でも有効な戦術だ。チームとして成功率を上げられれば、得点の可能性は大きく広がる。西武で4年連続盗塁王に輝いた片岡易之（当時、現・保幸）さんをサポートしたプロトレーナー・安福一貴さんが紹介する走力アップトレーニング「ツイストクイックジャンプステップ」は、簡単な動きながら「野球に特化していくとプラスになる動き」が多く詰まっている。

走りの基本動作を体得するには、走る動作に関連する関節や筋肉を意識しながらトレーニングすることが重要になってくる。効果的なトレーニングをすれば、盗塁成功率を大幅に向上させることができる。反復練習で継続的に体幹と脚力を鍛えることで、試合の瞬間に試される“ダッシュ力”へと結びつく。

「ツイストクイックジャンプステップ」は、体の軸を崩さず、腰を左右に切りながら交互に膝を動かし、前進していくトレーニングだ。安福さんは「腰を回しながら下半身を水平面に動かす一方で、腕は必ず前後に振る」ことで、フォームの安定と走力向上に繋がるという。

さらに「腕と下半身の動きが分離できると、ボールを投げる動作や打撃にも応用が効く」と説明。動きがブレなくなることで、無駄なエネルギーロスを減らし、投打のパフォーマンス向上にも結びつくという。

1セットの目安は約10メートルを2本。短い距離で継続して行うことで、基礎体力や敏捷性を養成できる。安福さんが「自分で動く幅を決めて、右や左にぶれないように」とアドバイスする通り、正確で無駄の無い動きが求められる。

一見、地味に見えるこの練習も、継続することで塁間タイムの短縮や迅速なプレーに繋がり、実戦の場でも高い効果を発揮することができるはずだ。（First-Pitch編集部）