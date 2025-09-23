¡ÖÆ¬¤Î½èÍýÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ó¡×º´Æ£µ±ÌÀ¤Ëº¤ÏÇÂ³¡¹¡¡ÈïÃÆ±¦ÏÓ¤âÀäË¾¡Ä¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ä¤í¡×
½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï³ÎÄêÅª¡ÄÂçÂæ¤Ë²¦¼ê
¢£¥ä¥¯¥ë¥È 3¡¼2 ºå¿À¡Ê22Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÂçÂæÅþÃ£¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬22Æü¡¢¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç39¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ç¡¢40ËÜ¤ÎÂçÂæ¤ËÇ÷¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¤«¤é¡¢2²óÀèÆ¬¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤ò½¦¤¤¾å¤²¤¿¡£´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤ÎÆ±Î½¡¦¿¹²¼¤Ë16ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÆÈÁö¤Î39¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ú¡¹¤È±¿¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÃØ³¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤½¤ì¤ÇÆþ¤ë¤ó¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥¹¡Ä¡Ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¥Ð¥±¥â¥ó¤«¡×¡ÖÀäÂÐ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ä¤í¡£¤Ê¤ó¤ÇÆþ¤ë¡©¡Êº¤ÏÇ¡Ë¡×¡ÖÆ¬¤Î½èÍýÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ó¡Ä¡Ä²¿¤À¤³¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ìÆþ¤ë¤Î¡Ä¡Äw¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎËÄ¤é¤ß¤¬Âç¤¤¯ÉÍÉ÷¤â¿á¤¯¹Ã»Ò±à¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤¤¤¦ÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤Ç¡¢¥¥ó¥°Áè¤¤¤òÆÈÁö¤¹¤ë¡£40¹æÅþÃ£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï2010Ç¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ö¥é¥¼¥ë»á°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï2005Ç¯¤Î¶âËÜÃÎ·û»á°ÊÍè¡¢À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ç¤Ï1985Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á°ÊÍè¤È¡¢Ä¹¤¯ÏÂÀ½ÂçË¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Î85Ç¯³ÝÉÛ²íÇ·¤µ¤ó°ÊÍè¤«¡Ä¡ÄÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¶âËÜ¸µ´ÆÆÄ°ÊÍè¤À¤È¤·¤Æ¤â20Ç¯¡Ä¡ÄÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº´Æ£µ±ÌÀ¤Î¿ô»ú¤Î¸«±É¤¨¤¬³ÝÉÛ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡£³ÝÉÛ¤ÎºÆÍè¤ä¡×¡Ö85Ç¯¤Î³ÝÉÛ¤Î40ËÜ¤ÏÈ´¤¤¿¤¤¤Í¡Áº´Æ£µ±ÌÀ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÂæÅþÃ£¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë