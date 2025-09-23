ビートたけし（78）が22日に放送された日本テレビ「世界まる見え！テレビ特捜部」（後8・00）に出演した。熱烈すぎるファンの存在を明かした。

今回は「メロいSP」と題して放送され、スウェーデンの世界的ポップグループ「ABBA（アバ）」のボーカル・アグネタ・フォルツコグに恋をし続けた男性の物語が紹介された。ストーカー行為で有罪判決を受けるも、交際にまで発展するなど、驚きの展開のVTRが流れた。

VTR後に、「新シリーズ」として「重チン一言」と、たけしに重鎮らしいコメントを求められた。たけしは「ファンの人はタレントに自分が認めてもらいたいから、いろんな作戦を練るんだけど、俺のファンで凄いのは、4年間俺は軍団だと思ってたヤツがいる」と自身にも熱烈なファンがいたことを明かした。

これに所ジョージが「軍団の中に混ざってたんですか!?」と驚くと「うん」とうなずいた。続けて「軍団も俺が弟子にしたと思ってた。で、俺も誰か軍団の友達だと思ってた。一緒にテレビ局も行って、一緒にご飯食べてる。ずーっといるけど、ただのファンだった」と振り返り、スタジオを驚かせた。