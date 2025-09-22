¤æ¤¦¤Á¤ç¶äÃ¼Ëö88Âæ¤¬Èó¸úÎ¨¡¡4ÀéËü±ßÄ¶¡¢²ñ·×¸¡ºº±¡»ØÅ¦
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤¬ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î¼Ò°÷¸¦½¤»ÜÀß¤ËÇÛÈ÷¤·¤¿¿··¿Áë¸ýÃ¼Ëö88Âæ¡Ê·×Ìó4565Ëü±ß¡Ë¤¬Í¸úÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢²ñ·×¸¡ºº±¡¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸¡ºº±¡¤ÏÈó¸úÎ¨¤ÊÇÛÈ÷¤À¤È»ØÅ¦¡£Î¾¼Ò¤ÏÃ¼Ëö¤ò»È¤¦¼Âµ¡¸¦½¤¤Î¾ì½ê¤ò½¸Ìó¤·¡¢88Âæ¤òÅ¹ÊÞ¤Ë°ÜÀß¤¹¤ë¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤ÎÂ¾¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¡¢Í¹ÊØ¶É¤Ë¤â¶ä¹ÔÂåÍý¶ÈÌ³¤ò¤¹¤ëÁë¸ý¤¬¤¢¤ë¡£Ã¼Ëö¤Ï¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤ÎÁë¸ý¤ÇÆþ½Ð¶â¤Î¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¸¡ºº±¡¤Ï2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¤ÈÆüËÜÍ¹ÊØ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁ´¹ñ·×77¥«½ê¤Î¸¦½¤»ÜÀß¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ã¼Ëö645Âæ¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡¸¡ºº±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢27ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¶áÀÜ¤¹¤ëÎ¾¼Ò¤Î¸¦½¤»ÜÀß¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃ¼Ëö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Âµ¡¸¦½¤¤ÎÇ¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¼Â»ÜÆü¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢22Ç¯ÅÙ¤Ï2.5Æü¡¢23Ç¯ÅÙ¤Ï4Æü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Í¹ÊØ¶É¤Ç¤Î¶ÈÌ³Ãæ¤Î·±Îý¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¡£
¡¡27ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤¦¤Á19ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¼Âµ¡¸¦½¤¤Î¾ì½ê¤ò¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¤Î»ÜÀß¤Ë½¸Ìó¤·¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î»ÜÀß¤Ë¤¢¤ë·×88Âæ¤òÅ¹ÊÞ¤Ë°ÜÀß¤·¤Æ¤â»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£