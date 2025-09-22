「勝利の女神：NIKKE」リアル10連ガチャ再び。Level Infinite、TGS2025出展内容を発表
Level Infiniteは、9月25日より開催される日本最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ2025」での出展内容を発表した。同社ブースで「モンスターハンターアウトランダーズ」、「勝利の女神：NIKKE」、「Delta Force」、「EXOBORNE」を展示する。
ブースではスタンプラリーが実施され、各タイトル展示を巡りスタンプを3つ以上集めると、大抽選会に参加ができ、景品が当たるイベントとなっている。
モンスターハンターアウトランダーズ
「モンスターハンターアウトランダーズ」ブースでは、世界初となるゲームの試遊体験が楽しめる。また、参加者には盛り沢山のプレゼントも登場。試遊体験は、下記2種類。試遊内容や特典の獲得条件が異なる。
【瑰麗岩礁探索（ソロプレイ）】
実施時間：9月27日～28日9時30分～14時
内容：「瑰麗岩礁」を自由に探索し、豊富なフィールドイベントや施設要素を体験しながら、NPC冒険者と協力し「融光種プケプケ」「融光種リオレウス」の狩猟に挑戦！
※混雑時には整理券制となる場合があります。整理券の配布詳細については公式Xをご確認ください。
試遊時間：20分程度
特典：試遊参加者には、限定ノベルティをプレゼント！
【高難度：融光種リオレウス（マルチプレイ）】
実施時間：9月27日～28日14時～16時55分（※9月28日は16時30分終了）
内容：最大4人による高難度な狩猟チャレンジ。挑戦は整理券をお持ちの方が優先となるが、空きが出た場合は当日の待機列からもご案内。整理券はLevel Infiniteブースの一般試遊を体験された方に配布予定。
試遊時間：20分程度
特典：チャレンジ達成者には、記念グッズなど豪華特典を贈呈！
【ブース・ステージイベント】
・「瑰麗岩礁」の世界観を再現。探検の島で狩猟生活をぜひご体験ください！新たなオトモも登場。
・本作に登場する武器を再現。
・超人気コスプレイヤーのえなこさん、月海つくねさん、ひなたさん、あゆのさん、えい梨さんが集結！
・さらに、MHO公式Xをフォローし、「#MHOTGS2025」と「#MHOutlanders」のハッシュタグを付けて投稿すると、スプリング式ヘアピンをプレゼント。
勝利の女神：NIKKE
・大人気企画「史上最強・超進化 リアル10連ガチャ」がさらにレベルアップして登場。ガラス越しにNIKKEとふれあえる新演出も追加。
・皆から愛される超キュートなDORO登場
・NIKKE開発チームが登場。プロデューサーユ・ヒョンソク（Yoo HyungSuk）氏、初来日シナリオチーム長 チョン・ジェソン（Jeung JaeSung）氏がステージに登壇。
・人気声優：徳井青空さん（ブラン役）、久保ユリカさん（ノワール役）、田中理恵さん（イングリッド・イサベル役）、新井里美さん（シュエン役）もステージに登壇。
・さらにリアル10連ガチャに参加すると、ラバーマグネットやTシャツなどが当たるチャンス！ 指定ハッシュタグ「#NIKKETGS2025」を付けて投稿すれば、特別なDOROバッグ、DOROステッカーをプレゼント。
Delta Force
・全世界で人気を博する「Delta Force」がついにTGS上陸！PC／コンソール／モバイルで試遊可能
・タイトルエリアでは戦場の臨場感を再現。
・人気インフルエンサーによる対抗戦を毎日実施。倉持由香さん、けんきさん、SPYGEAさん、野々宮ミカさん、rionさん、RaMuさんなどがブースに集結。
・人気コスプレイヤーもブースに登場し、来場者の皆さまと交流します。
・来場者全員に、「Delta Force」オリジナルグッズセットをプレゼント。試遊参加者にはさらにステッカーをプレゼント。また公式Xアカウントをフォローし、指定ハッシュタグ「#デルタフォースTGS」と「#DFTGS集結」を付けて画像投稿（例：コスプレイヤーとの記念写真など）すると、キーホルター・お守り・タクティカルバッグなどをランダムで入手できる抽選会に参加可能。
EXOBORNE
「EXOBORNE」のタイトルエリアでは、日本初となる物理的な試遊の場が提供される。
・試遊参加者には、うちわ・ステッカー・カードケースなどが入ったオリジナルグッズセットをプレゼント！
・Steamのウィッシュリストに「EXOBORNE」を登録すると、Tシャツまたはキャップが当たるチャンスも。
・公式Xをフォローし、指定ハッシュタグ「#ExoborneTGS25」を付けて画像投稿すると、記念バッグプレゼントの抽選に参加可能。
ステージイベント
・超人気コスプレイヤーによる豪華ステージショー
会期中は毎日、超人気コスプレイヤーが多数登場し、様々なタイトルのキャラクターを華麗に再現する。
・豪華ゲストによる特別イベント
人気声優や著名コスプレイヤーが会場に駆けつけ、ゲームの名シーンをステージ上で再現。さらに、実機プレイデモンストレーションを交えながら、タイトルの魅力をわかりやすく紹介する。
・大好評！「LIドキドキスタンプラリー」大抽選会が再び開催
昨年ご好評をいただいた「ドキドキスタンプラリー」が今年もパワーアップして登場。
・来場者参加型の特別企画
来場者がステージに上がり、インフルエンサーと一緒に新作タイトルを試遊できる特別体験コーナーを用意。さらに、会場限定の「10連ガチャチャレンジ」や「ゲームクイズ大会」も実施し、正解者やラッキーな参加者には豪華賞品をプレゼント。
#東京ゲームショウ2025- Level Infinite 公式 (@LevelInfiniteJP) September 12, 2025
ブース最新情報を公開🎉
✨新作試遊コーナー
✨体験型コンテンツ
✨豪華景品ゲットのチャンス
他にもサプライズコンテンツが盛り沢山🎁#レベルインフィニット ブースで
お待ちしております！#TGS2025#LITGS2025 pic.twitter.com/oHTScbdqEj
(C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)CAPCOM
(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.
(C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All Rights Reserved. (C)2025 Sharkmob AB. All Rights Reserved.