メイプル超合金カズレーザー（41）が22日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。自身がMCを務めていた番組が2本、今月初めに終了した件に言及した。

この日、カズレーザーは松陰寺とともに、一部週刊誌に自身について書かれたガセネタをいじりまくるトークなど展開して盛り上がった。

その流れで、カズレーザーは自ら「番組が俺、2本終わったんですよ。（日本テレビ系）『カズレーザーと学ぶ。』と（テレビ朝日系）『家事ヤロウ!!!』終わったんですよ」と、レギュラー2番組が9月2日にいずれも最終回を迎えたことを話した。

そして「これは、今、俺“干されてる”らしいんですよ」と、「2番組同時終了」の理由などについて書かれた一部メディアの報道の内容にふれた。

松陰寺が「俺、その記事見た！」と言うと、カズレーザーも「めっちゃ見るでしょ？ 今めちゃめちゃ出てんの」と反応した。

そして「（“干された”などという）そんなわけないじゃないですか。なぜ終わったか？…数字。それ以外の理由ってないじゃないですか。でもめちゃくちゃそれを信じて、めっちゃそのことを言ってる人とか、そういうことを動画にしてめっちゃ上げてるじゃないですか」と続けた。

さらに「で、難しいのが、それに対して“いや、おかしいよ。カズレーザーをやめさせるなんて”って（コメントなどが書き込まれて）。多少“こっち寄り”だから。俺、何とも思ってないのに、勝手に寄ってこないで。俺、ただ立ってるだけなのに“背中を押してくる”から。いや、違うのよ。数字が悪かったのよ。勝手なこと言わないでよ」と笑い飛ばしながら語っていた。