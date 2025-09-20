気持ちよさそうに甘えていたのに突然甘噛みしてきて…？猫の魅力である『ツンデレ』が詰まっている微笑ましい光景は175万回を超えて表示され、4万6千件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『気持ちよさそうに撫でられていた猫』が、次の瞬間…】

猫の気まぐれが愛おしい

X（旧Twitter）アカウント『@nyamuchannel』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「にゃむ」ちゃんが、飼い主さんの手にカプッと噛みつく様子です。

この日飼い主さんは、ベッドの上でくつろいでいたにゃむちゃんの頭をなでなでされていたそう。にゃむちゃんは、とても気持ちよさそうに目を細めながらくねくねと体を動かしていたのだとか。

このまま眠ってしまうのか…と思いきや、にゃむちゃんは飼い主さんの手をクンクン嗅ぎはじめると次の瞬間、突然の甘噛みをしてきたといいます。

噛んだ後、にゃむちゃんは何事もなかったかのようにすぐに目を閉じ、そのまま夢の世界へ入っていこうとしていたとのこと。

猫は愛情表現で甘噛みをすることがあると言われているので、にゃむちゃんの行動は飼い主さんへの愛と信頼の証だったのかもしれません。

投稿には、「『まぁ、ちょっとニンゲン食っとくか』的な甘噛みが尊いw」「猫って気分が高まると噛みたくなるのかな？」「もっと甘えたいから噛むのかな」「匂いじゃ物足りなくて味もですかね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

かまってモード全開

にゃむちゃんは2020年4月9日生まれの女の子で、普段から筋金入りの甘えん坊なのだそうです。撫でてもらうことが大好きで、飼い主さんが帰宅するとすぐにおなかに飛び乗ってきて、ゴロゴロと喉を鳴らしてくることもあるのだとか。

ある時は、床でへそ天（仰向けの姿勢で寝そべること）姿で転がって、「さぁ、かまえ」とでも言っているかのようにアピールしてくることもあるのだといいます。

甘えん坊なにゃむちゃんの日常の様子は、これからも多くの人に癒しと笑顔を届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@nyamuchannel』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさんみることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@nyamuchannel」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。