「この一品はどうですか？」工藤静香、おすすめ手料理を紹介「絶対美味しい」「とっても美味しそうで美しい」
歌手の工藤静香さんは9月19日、自身のInstagramを更新。おすすめの手作り料理を紹介しました。
【写真】工藤静香の手作り料理
コメントでは「さいこ〜〜〜です素敵」「わぁ〜とっても美味しそうで美しい」「ヘルシーで栄養満点レシピ！」「今度マネして作ってみます」「野菜も採れて美味しの間違いないっ」「色合いが良いですね」「真似っこしまぁ〜す」「絶対美味しい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「真似っこしまぁ〜す」工藤さんは「夕食で何を作るか思いついていない方！ この一品はどうですか？」とつづり、4枚の写真を載せています。手作りしたおいしそうな料理を披露。しゃぶしゃぶ用の豚肉を塩ゴマで焼いたもので、その上にニンジン、ダイコン、ミョウガといった材料を添えた健康的な料理です。「さっぱりヘルシー ペロリでした！」とのこと。
「この衣装は7月のみで」自身のInstagramで手料理以外にも仕事のオフショットなども公開している工藤さん。18日には「この衣装は7月のみで、ライブビデオに入らないのです」と、ストライプが斜めに入ったワンピース姿を披露していました。今後の投稿も楽しみですね。
