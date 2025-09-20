¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤ÎÅÝ»º¡¢ºÇÂ¿¹¹¿·¡¡¡Á ºàÎÁ¹âÆ¡¢Âç¼ê¤È¹âµéÅ¹¤Î¶¹´Ö¤ÇÌÏº÷ ¡Á
¡¡Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤¬¶ì¶¤À¡£2024Ç¯¤Ï1·ï¤À¤Ã¤¿ÅÝ»º¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï8·î¤Þ¤Ç¤Ë7·ï¤ËÃ£¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î2014Ç¯¤ÎÇ¯´Ö6·ï¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹â¤Ç¡¢ºàÎÁ¤ÎÆù¤ä¥Á¡¼¥º¡¢¾®Çþ¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤¬¹âÆ¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î1¸Ä¿ôÉ´±ß¤«¤é¡¢¿Íµ¤Å¹¤Î2,000±ßÁ°¸å¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤È¤Î¶¥¹ç¤ÇÃÍ¾å¤²¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÝ»º¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤Î8³äÄ¶¤ÏÈÎÇäÉÔ¿¶¤¬¸¶°ø¤À¡£²Á³Ê¤ÈËþÂÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢“ÃÍ¤´¤í´¶”¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤¬À¸¤»Ä¤ê¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥¾¡ÎôÇÔ¤¬Á¯ÌÀ
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ºÇÂç¼ê¤ÎÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É: 294151958¡Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¾å¹â¤¬8·î¤Þ¤Ç8¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤ê¡¢µÒ¿ô¡¦µÒÃ±²Á¤ò¿¤Ð¤·¡¢¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2,000±ßÁ°¸å¤Î¹âµé¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾®ÇäÊª²ÁÅý·×Ä´ºº¡Ê¼çÍ×ÉÊÌÜ¡¢ÅìµþÅÔ¶èÉô¾®Çä²Á³Ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼1¸Ä¤Î²Á³Ê¤Ï2019Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç169±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢2022Ç¯7·î¤Ï200±ß¤òÄ¶¤¨¡¢2023Ç¯4·î¤Ï232±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²£¤Ð¤¤¤¬Â³¤¡¢2Ç¯¸å¤Î2025Ç¯3·î¤Ë243±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ï¤ªµÒ¤Î¹ØÆþ°ÕÍß¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢µíÐ§Å¹¤ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤È²Á³ÊÂÓ¤ÇÁª¤ÖµÒÁØ¤¬Èï¤ë¡£ÃÍ¾å¤²¤òí´í°¤µ¤»¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡30Âå²ñ¼Ò°÷¤Ï¡¢¡Ö600±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÍ¾å¤²¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤À¡£
¡¡¤³¤È¤·ÅÝ»º¤·¤¿7·ï¤Î¤¦¤Á¡¢½¾¶È°÷10Ì¾Ì¤Ëþ¤Î¾®¡¦ÎíºÙµ¬ÌÏ¤Ï6·ï¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¾¡Éé¤ÏÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë³ð¤ï¤º¡¢¿©ºà¤äÌ£¤Ï2,000±ßÄ¶¤Î¿Íµ¤Å¹¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿©ºà¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÍ¾å¤²¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤¤¤«¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤«¡¢ÌÏº÷¤¬Â³¤¯¡£