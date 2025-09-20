ËüÇîÆþ¾ì·ô¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¤Ê¤·¡¢ÊÄËë¤Þ¤ÇÍ½ÌóËþÇÕ¡ÄÌ¤»ÈÍÑ·ô¤Ï£±£´£°ËüËçÄ¶¤¨¤«
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢ÊÄËë¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÍè¾ìÍ½ÌóÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï£±£¸Æü¤ËÂ®ÊóÃÍ¤Ç£²£°£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ÇÆþ¾ì¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Æþ¾ì·ô¤¬Ì¤»ÈÍÑ¤Î¤Þ¤ÞÂçÎÌ¤Ë»Ä¤ë¶²¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃö¸¶¾Ï¡¢º´¡¹ÌÚÎâ¡Ë
Á´Æü¡ÖËþ°÷¡×
¡¡Âçºå»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ê¤É¤ÎÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íè¾ìÆü»þ¤ÎÍ½ÌóÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°£¹»þ¡¢£±£°»þ¡¢£±£±»þ¡¢Àµ¸á¡¢¸á¸å£µ»þ¤Î£µ¶èÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢£±£¹ÆüÄ«¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÄËë¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¿·µ¬¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¶õ¤ÏÈ¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æþ¾ì·ô¤ò½ê»ý¤¹¤ëµ¼Ô¤¬Íè¾ìÆü»þ¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÄËë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Æü¤¬¡ÖËþ°÷¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬À¸¤¸¤ì¤ÐÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÅìÀ¾Î¾¥²¡¼¥È¤Î¤¦¤ÁÀ¾¥²¡¼¥È¤ÎÍ½ÌóÏÈ¤ÏÍè¾ì£²ÆüÁ°¤ÎÄ«¤Ë°ìÉô³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Î¹â²Ê½ßÉû»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï£±£µÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡Ê²ñ¾ìÆâ¤Îº®»¨¤Ï¡Ë°ÂÁ´¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¤Î°ÂÁ´¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂçÉý¤ÊÍ½ÌóÏÈ¤Î³ÈÂç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Íè¾ìÍ½Ìó¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅ°Ìë¤·¤Æ¡ÊÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤È¡Ë¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËüÇî¤ÎÍè¾ìÍ½Ìó¡¢±Ê±ó¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£±£¹Æü¤ËËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¿¦°÷¤ÎÃËÀ¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£³½µ´ÖÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¸áÁ°£¹¡¢£±£°»þ¤ÎÏÈ¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£±»þ¤Ç²¿¤È¤«¼è¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö²ñ¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙÍè¤Æ¤Û¤«¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦»ÈÍÑµ¬Ìó¡×¤Ë¤âÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾Æü»þ¤ËÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÍè¾ìÍ½Ìó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¿¡££¸·î£±£¸Æü¤«¤é¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¤Î¹ØÆþ»þ¤ËÍè¾ìÆü»þ¤ÎÍ½Ìó¤òÉ¬¿Ü¤È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
°¦ÃÎ¤ÏÌ¤»ÈÍÑ£¹£¹ËüËç
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æþ¾ì·ô¤Î¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁêÅö¿ô¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æþ¾ì·ô¤Ï¡¢º£·î£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë£²£±£´£³ËüËç¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç£²£°£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢£²£°£°£³Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã±½ã·×»»¤Ç£±£´£°ËüËç¤¬¤Þ¤À»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤·Æþ¾ì¤Ç¤¤ëÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤ä²Æ¥Ñ¥¹¤Ï·×£¶£¸ËüËçÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ë¤ÏÆ±¤¸Æþ¾ì·ô¤Ç·«¤êÊÖ¤·Æþ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤»ÈÍÑ·ô¤Î¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ´´Éô¤Ï¡ÖÊÄËë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢Ì¤»ÈÍÑ·ô¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÄ»°æ¿®¸ã²ñÆ¬¤Ï£±£¹Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£²£²£°£µËü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿£²£°£°£µÇ¯°¦ÃÎËüÇî¤Ç¤Ï¡¢£±£·£²£°ËüËç¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌ¤»ÈÍÑ¤Ï£µ¡¦£·¡ó¤Î£¹£¹ËüËç¤À¤Ã¤¿¡£
