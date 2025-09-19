°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°§»¢Ä¾¸å¤Ë¡ÈÆÍÁ³¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡×Áê¼êÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¤ë¡Ä ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë°ì½Ö¡È¸ÍÏÇ¤¦É½¾ð¡É
9·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î19Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇÀÊ¤Çµ¯¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÉ½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¹¶·â¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿¤½¤ÎÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î1ÈÖÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢¹±Îã¤Î°§»¢¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¤Î¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¤¬¤¤¤¤Ê¤êË¹»Ò¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¡¢ËÜÎÝÂ¦¤Ø¤ÈÊâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¹²¤Æ¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¦¥§¥Ö¤Î¸µ¤Ø¤È¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¡¢¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸å¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥§¥Ö¤âÂçÃ«¤â¥Æ¥ó¥Ý¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¸å¤µ¤Û¤É»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤1²óÎ¢¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¶á¸Î¾ãÂ¿¤¯¤Í¡©¡×¡Ö¤³¤ì¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó²¼¤¬¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥¦¥§¥Ö¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤Êw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¤ËÆâ³Ñ¹â¤á¡¢¶á¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯·Á¤ÇÅê¤¸¤é¤ì¤¿151km/h¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¶¯µ¤¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¥¦¥§¥Ö¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê2-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢5µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤ä³°´ó¤ê¡¢Äã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È·è¤Þ¤ë135km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«Á÷¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë