¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤Ï£±£¹Æü¡¢¹ñÆâ£³³¤°è¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¤¬Åö½éÁÛÄê¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Êª²Á¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤¬±Æ¶Á¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê´ë¶ÈÏ¢¹ç¤òÁÈ¤à¡Ë»°É©¾¦»ö¤Î·èÄê¤òÂº½Å¤·¤ÆÅ±Âà¤ò·è¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÅú¤¨¤¿¡£ÃæÉôÅÅ¤Ï»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥·¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤È¤Î´ë¶ÈÏ¢¹ç¤Ç»ö¶È¤Ë»²²è¡£½©ÅÄ¸©²£²³¤°è¤ÈÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò²¤Î·×£³³¤°è¤Î»ö¶È¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë°ÂÃÍ¤ÇÍî»¥¤·¤¿¤¬¡¢Àè·î£²£·Æü¡¢»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÆþ»¥²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤ÇÂÅÅö¤Ê¸¡Æ¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ»öÏ¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤ò¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼çÌò¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢À¯ÉÜ¤È¶¦¤Ë»ö¶È·ÑÂ³¤Ø¸þ¤±¤¿»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ö¶ÈÍ½ÄêÃÏ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¡¢£±£¹Æü¤Ë¤Ï½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤é¤¬·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤òË¬¤ì¡¢ÉðÆ£·Ð»ºÁê¤ËÁá´ü¤ÎºÆ¸øÊç¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£