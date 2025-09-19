¡Ô¥ì¥®¥å¥é¡¼3ËÜ¾ÃÌÇ¡ÕÃæ´ÝÍº°ì¡¡ÆóµÜÏÂÌé¤Ë¤â¡ÖÏ¢Íí¤Ê¤·¡×¡ÄÉüµ¢±ó¤¶¤±¤ë¡ÖYouTube¤Ê¤á¤Æ¤ë¡×ÂÖÅÙ
9·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î²þÊÔ²ñ¸«¡£Æ±¶É¤Î¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ãæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÓÅÄ¿·Áí¹çÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤´Â´¶È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ãæ´Ý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Æ24Ç¯8·î¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¡È¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£°Ê¹ßÃæ´Ý¤Ï³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¡¢¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯1·î¤ËÃæ´Ý¤µ¤ó¤¬³èÆ°ºÆ³«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¥¹¥¯¡¼¥×°ÊÁ°¤ËÃæ´Ý¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¤³¤Î9·î¤ÇÈÖÁÈ½ªÎ»¡£NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÁýÅÄµ®µ×¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤ë¤é¤¸¤ª¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤â10·îËö¤Ç½ªÎ»Í½Äê¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Ï°ìµ¤¤Ë3ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃæ´Ý¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÂåÌò¤¬¹¥É¾¡£Æü¥Æ¥ì¶ÉÆâ¤Ç¤â¡Ø¤³¤Î¤Þ¤ÞÁýÅÄ¤µ¤ó¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬°ìÉô¤Ç¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
»Ä¤ë´õË¾¤Ï¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤À¡£Ãæ´Ý¤¬¤â¤Ã¤È¤âÉüµ¢¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Î4¿Í¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ï4¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¿Íµ¤¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃæ´Ý¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¨¤Æ·Ú¸ý¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¡¢´Ø·¸À¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¦¥±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥¢¥ÑÌ©²ñ¡ÉÊóÆ»°Ê¹ß¤ÏÃæ´Ý¤µ¤ó¤Ï°ìÅÙ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Û¤«¤Î3¿Í¤ÏÆ°²èÆâ¤ÇÃæ´Ý¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Óµó¤²¤¿¤ê¡¢Éüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·º£Ç¯6·î¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ÎYouTube¤Ç¤Î¤³¤È¡£µÆÃÓ¤¬ÆóµÜ¤Ë¡Ö¡ÊÃæ´Ý¤«¤é¡ËÏ¢Íí¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©ºÇ¶á¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¡Ù¤È¶ì¾Ð¤¤¡£µÆÃÓ¤â¡Ø¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡Ù¤È±þ¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Îº¢¤Ï¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤¬ÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤ËÉüµ¢¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ç³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÆ»ÏÆ°¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¸Ä¿Í³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø¤è¤Ë¤Î¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¡¢¡ÈÉÔµÁÍý¤À¡É¤È¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÃæ´Ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÙ¹ïÊÊ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¤è¤Ë¤Î¡Ù¤Î¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ´Ý¤µ¤ó¤ÏÃÙ¹ï¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ØYouTube¤Ê¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¡ØÈ¾Ê¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤È¡Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤é¤¬¡Ø¤è¤Ë¤Î¡Ù¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆ¯¤¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
KAT-TUN¤â²ò»¶¤·¡¢¡È¥Û¡¼¥à¡É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ´Ý¡£¤Þ¤µ¤Ë¸ÉÎ©Ìµ±ç¾õÂÖ¤À¡£