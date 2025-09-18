＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位に任天堂
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。
米国の関税政策の影響を受けにくい分野としてマネーが集まってきたエンターテインメント関連から、相場の関心が半導体関連にシフトしていることが売り予想数の上昇の背景にあるようだ。任天堂株はいわゆるトランプ関税が発表された４月以降上昇し、８月１８日には実質上場来高値の１万４７９５円をつけたが、割高感が意識されるなか米国の利下げ再開もあって、徐々に関心がシフトしている。
１２日には、人気シリーズ「スーパーマリオブラザーズ」の４０周年を記念して、新作ソフトやグッズを発売すると発表したが、週明け以降材料出尽くしから売りが優勢。この日も朝方から売りが先行している。
出所：MINKABU PRESS
