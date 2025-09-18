Charlie Kaufman © Variety

世界が酷い状態にあるのはハリウッドに責任がある──。

そう言っているのは、脚本家のチャーリー・カウフマン。彼の代表作は、なんと言っても『マルコビッチの穴』（1999）でしょう。建物に空いた穴を覗くと15分だけ俳優ジョン・マルコビッチの頭の中に入ることができる、という奇抜すぎる脚本は、映画ファンの度肝を抜きました。いや、なんでマルコビッチなのよ、と。

当時、飛ぶ鳥を落とす勢いだったキャメロン・ディアスをボサボサ頭のうだつの上がらない中年女性として描いたのも衝撃的でした。

そんな彼が、ハリウッドを痛烈に批判しました。

ハリウッドは「AI的」。しかもかなり前から

Guardian紙のインタビューに応じたチャーリー・カウフマンが、ハリウッドにおけるAIについて言及。しかし、その内容はAI活用についてではなく、もっと深い、ハリウッドの人間がAIよりも先にAI的になっていた映画産業の構造について、でした。

「人々が何を求めているのかを探り始めた時点で、それはAIがしていることと同じ」とカウフマンは言います。以前からハリウッドは最大公約数的な欲望に合わせて動くAI的構造をすでに内包していた、というわけです。

だからこそ、10年ごとに同じ映画がリメイクされ、定型フォーマットにハマった作品ばかりが量産される──それはAIのせいではなく、人間の選択の結果だと伝えています。

「つまらないものを作らない」という責任感

カウフマンは自身を「傷ついた人間のひとり」と自己分析しつつ、映画業界に生きる者としての責任をこう語ります。

「僕はゴミを世界に放り込まないようにしたい。詩を読んだり、絵画を見たり、音楽に心を打たれることで、自分を整えている」

彼はAIの導入を拒み、自分の感じたことを作品として丁寧に紡ぐことを選択しました。ただ、これは単純なアナログ礼賛ではありません。カウフマンは、「生きている感覚」＝他者と痛みや感動を共有する感覚とし、それを忘れないための姿勢としてAIに「ノー」と言っているんです。

映画業界の“強欲”が加速させる世界の壊れ方

インタビューでは、映画業界のトップたちが「何も持っていないからこそ、買収や支配で自分をよく見せようとしている」と語られています。そして、このコメントが出た直後、奇しくもパラマウントによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収計画が報じられました。

こうした買収劇は、「傷ついた人々がさらなる破壊を生む」構図に見えるとカウフマンは話しています。

企業が巨大化するほど、“人間の痛み”は置き去りにされていく。そして、その隙間に入り込むようにAIが使われ始め、物語がもっと“均質化”されていく──そんな未来に彼は危機感を抱いているようです。

自分と同じような体験をした他人とつながることを拒否したら、私たちはもう終わりだと思う。

カウフマンの言葉は、AIにまつわる表層的な議論ではなく、「人間とは何か」を問う本質的なメッセージに他なりません。

考えてみれば、チャーリー・カウフマンの作品は、映画ファンに迎合していません。

『マルコビッチの穴』だって、ファンはマルコビッチの頭の中をのぞいてみたいなんて思っていなかったはずです。でも、それを作り、観客を圧倒しました。トレイラーを見たときの衝撃は今でも覚えています。なにせ頭の中が???だらけだったので。

世の中のカオスの責任が全てハリウッドにあるかどうかはわかりませんが、ハリウッドがかつてのような創造性を欠いているのは、誰もが感じていることかと思います。

人が望むことを考えることがAI化──。

映画ファンとしては、私たちが望む作品をみせてくれ、と思う一方で、作り手としてはハリウッド全体が観客に迎合するようになったら終わる、と感じるのも理解できます。

大事なテーマを投げかけられた気がします。

Source: The Guardian