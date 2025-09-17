新たな台風発生か 週明けに沖縄・先島諸島に近づくおそれ
■新たな台風発生か 週明けには先島諸島接近も
17日午前9時、フィリピンの東海上で熱帯低気圧(B)が発生しました。また、フィリピン・ルソン島付近を別の熱帯低気圧(A)が通過中で、気象庁は、これら2つの熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を出しています。
フィリピン・ルソン島付近を通過中の熱帯低気圧(A)は、今後台風に発達し、中国・香港付近に進む見込みで、日本への直接の影響はないでしょう。
一方、17日に新たに発生した熱帯低気圧(B)は、今後、自転車並みの速度で北西に進み、18日朝には台風に変わる見込みです。その後も発達しながら北西に進み、週明けには暴風域を伴って沖縄・先島諸島付近に近づくおそれがあります。現時点の予想では、沖縄に直撃する可能性は高くないものの、先島諸島を中心に波や風、また周辺の湿った空気の影響で大雨などの影響がでる可能性があります。今後の台風情報にご注意ください。