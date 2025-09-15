¡Ú¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¤Á¤¤¤«¤ï¤ä¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥&¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÌó50ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î¡Ö¤«¤Þ¤¯¤é¡×¤ä¡¢¡Ö¥¢¥½¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥±¡¼¥¡×¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¤Á¤¤¤«¤ï¤ä¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¥±¡¼¥¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿24ÅÀ¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ä¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¹ç·×Ìó50¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤È¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥»¥Ö¥ó¥ß¡¼¥ë¡×¤Ç9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é29Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤Þ¤¯¤é¡×¤Ê¤ÉÄêÈÖ¥±¡¼¥¤ò¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤Þ¤¯¤é ¤Á¤¤¤«¤ï¸ÂÄêBOX¡×¤ä¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡¡Ì´¸«¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤È½é¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥±¡¼¥¤âÉÊÂ·¤¨¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥±¡¼¥¤ò¹¥¤¤ÊÎÌ¤À¤±¤ª³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ê¤É¥¢¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡ÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ë¤Î¥±¡¼¥¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢Éý¹¤¤¹¥¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¡¢¿©Âî¤òºÌ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ç¥ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ªÆù¤À¤±¤ÎìÔÂô¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥ê2025¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È³ä°ú¤âºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ç°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿10¡ó°ú¤¤Î¥¢¥×¥ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤Ï12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò°ìÅÙ¤Ë2000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥¢¥×¥ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î½Ëº×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤È¡ÖËþÂ´¶¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
