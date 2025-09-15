今季13試合目の登板、8月23日以来の白星

【MLB】パドレス 9ー6 ロッキーズ（日本時間15日・サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手が14日（日本時間15日）、本拠地でのロッキーズ戦に先発し、6回途中まで4安打3失点で今季4勝目をあげた。リリーフ陣が失点を重ね終盤に追い上げられるも逃げ切り、地区首位・ドジャースの背中を猛追するチームの2連勝に貢献した。

今季13試合目の登板となったダルビッシュは初回を無失点で切り抜けると、その裏に打線がクロネンワースの適時打などで3点を先制。2回にはメリルが13号3ランを放つなど3回までにパドレスが7点をリードした。大量援護を受けたダルビッシュは4回に本塁打で1点を許すも、5回までに毎回の5三振を奪う好投を見せた。

6回のマウンドにも上がったが、先頭のフリーマンに死球を与えると、続くトーバーに安打を許したところで降板となった。2番手のエストラダがモニアックに3ランを浴び、ダルビッシュは5回0/3を3失点。82球を投げて4安打5奪三振で防御率は5.63となった。

これで8月22日（同23日）の本拠地・ドジャース戦以来となる4勝目。前回先発した8日（同9日）の本拠地・レッズ戦では6回途中3失点で相手にリードを許し降板するも、打線が追いつき黒星は逃れていた。（Full-Count編集部）