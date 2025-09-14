『今日、好きになりました。』が急遽変更…出演高校生の“喫煙＆飲酒”疑惑写真流出に「アベマの回答」

出演高校生２人の“ウラの顔”が投稿されて

若者を中心に絶大な人気を誇るAbemaTV（アベマ）の恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に暗雲が垂れ込めている。

“今日好き”と呼ばれるこの番組。今年１月に初回放送された、「卒業編2025 in ソウル」は、辻希美（38）の娘の希空（17）も出演し話題を呼んだ。

“今日好き”公式のデータによると、女子中高生の２人に１人以上が視聴したといい、シリーズ全68作中で、このシリーズは歴代最高の視聴数を記録。累計再生回数は２億回を突破した驚異の人気ぶりだ。

そんな中、９月15日から「マカオ編」が開始される。全国の若者が期待に胸を膨らませているはずだったが、放送直前となる12日になって

〈諸般の事情により、今週以降の放送内容を変更いたします〉

と発表されたのだ。

事の発端は、アイドルの暴露を専門としているXアカウントの投稿だ、

「“今日好き”マカオ編の出演予定の高校生２人の“裏の顔”を投稿したのです。人気番組だけに、すぐに拡散されて話題になりました」（女性誌記者）

暴露された１人目は高校３年生の亀谷泰史くん（場合によっては匿名Aくん）だ。

〈・障害者をバカにする発言 ・未成年喫煙〉

と書かれており、亀谷がダンスをしている動画のテロップには

〈【ご報告】今日、好きになりました。障害者編に参加させて頂くことになりました 注意欠陥・多動症(ADHD)の亀谷泰史です！ ２泊３日の車椅子旅ですごーっく緊張してますが、 暖かい目で見ていただければと思います！ 応援よろしくお願いいたします！〉（原文ママ）

と書かれ、マカオ編にもかかわらず“障がい者編”などと称して、番組出演を“宣伝”している。

さらに

〈クリスマスイブ１発目はたばこです〉

というテロップとともに、亀谷と思われる人物が“どアップ”で喫煙していると思われる写真も。喫煙疑惑写真はほかにもあり、喫煙が疑われる動画も暴露された。

もう一人は高校３年生の高瀬ありさん（匿名であればB子さん）の飲酒疑惑写真が数枚投稿された。

高瀬が飲酒している店も特定されており、この店は〈ノンアルはグラスにALC０%と表記〉とも書かれている。飲酒している可能性が濃厚ということだ。顔も赤く酔っているようにも見える。

「高校生のインスタのストーリーは、こういった喫煙や飲酒の様子を投稿する人が多いです。身内だけしか見ていないと思っていても、証拠を保存されている場合もある。いざとなったら晒されることも十分に考えておいたほうがいいでしょう」（スポーツ紙記者）

友人と思っていた人が、人気番組に出演することによる妬みもあるのかもしれない。また、そもそも彼らのことをよく思っていなかった人が暴露アカウントに情報提供したのかもしれない。

Abemaサイドの「身体検査」

「海外ロケまで展開しておいて“お蔵入り”になれば、未成年といえども違約金や損害賠償請求をされる可能性もあるでしょう。しかしAbemaサイドも落ち度はある。この程度の“身体検査”もせずに出演させるとは脇が甘いとしか言いようがない。もし、彼らの喫煙や飲酒が事実だと判明したら、ネット番組とはいえ、動画視聴の際には広告も入るため、スポンサーが難色を示す可能性もありますよ」（テレビ局関係者）

現在は18歳で成人となるが、たばこやお酒は20歳からのままだ。法律に違反している未成年をこのまま何のお咎めもなく出演させれば、批判は免れないだろう。両者ともにXの投稿は1000万インプレッション以上となっており、世論の影響も受けそうだ。

そこで本サイトは、“今日好き”を放送するAbemaTVに、「亀谷くん、高瀬さん本人に喫煙、飲酒について確認、ヒヤリング等をしたのか？」「本人が認めた場合、出演はどうなるのか？」について質問したが、

「ご連絡いただきました件について番組内容および制作の過程については、回答を差し控えさせていただきます」

との返答だった。

若者の注目を浴びる“今日好き”。影響力は甚大なだけに、果たして「マカオ編」は放送されるのだろうか……。