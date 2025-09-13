ロバーツ監督「ボールは地面に着いていなかった」

【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に延長10回で敗れた。延長10回1死満塁からタナー・スコット投手がベイリーにサヨナラ満塁弾を浴びて1-5で敗戦。連勝が4で止まり、デーブ・ロバーツ監督は「我々はリプレーを見たが、ボールは地面に着いていなかった。だから（本来）あれは大きなアウトだった。（直後に被弾し）不運だった。この結果に良い気分はしない」と、直前に起きた“疑惑の判定”を指摘した。

問題が起きたのは延長10回1死三塁の場面だった。スコットがイ・ジョンフに投じた6球目。外角のスライダーをファウルチップしたように見えた。キャッチした捕手のロートベットが球審にボールを見せるも、判定はファウル。その後、四球を許してサヨナラ満塁弾に繋がった。

サヨナラ弾を浴びたスコットに、指揮官は「どんな立場でも得点を許せば、間違いなくいい気分はしないものだ。彼は我々の中で、重要な場面で投げる選手の1人。外部からの雑音はあるが、球団内部において、私を含めみんな彼のことを信頼している。我々はとにかく、彼に引き続き自信を与えられるようにしていかないとダメだ」とうなだれるしかなかった。

最後までスコットを思いやった指揮官は「（これからも）我々には彼が必要。それが事実だ。彼が必要なんだ」と訴えかけた。（Full-Count編集部）