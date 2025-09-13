大谷翔平が今季100四球を記録した

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、3回2死で迎えた第2打席で四球を選んだ。これで今季100四球目となり、2018年のメジャー移籍後8年目で自身初の100四球を超えた。日本人選手では初のシーズン100四球となった。

冷静にボールを見極めた。カウント3-2から、バーランダーの投じた外角高めのカーブを見逃して四球を選ぶと、大谷は堂々と一塁に向かって歩を進めた。

これまでの日本人メジャーリーガーでは、エンゼルス在籍時の2021年に96四球を選んだのが最多。次いで2009年にカブスに在籍していた福留孝介外野手が93四球を記録していた。

メジャー全体ではトップが118四球を選んでいるメッツのフアン・ソト外野手で、2位は104四球を選んでいるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が“首位争い”を繰り広げている。大谷はナ・リーグでの出塁率は2位につけている。この日の第1打席は二ゴロに倒れていた。

大谷は8月6日（同7日）にメジャー通算1000安打を記録した際に「1番は四球が選べるかだと思います。技術的に、なかなかゾーン内に球が来ない時に、我慢できることが打席の中では1番大事なこと」と話していた。（Full-Count編集部）