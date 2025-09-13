Image: Emicom Japan

2025年7月15日の記事を再編集して公開しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

モバイルバッテリーを持ち歩いていても、いざというときにケーブルがなかった、という経験がある人は少なくないのでは。

直接差し込むタイプのモバイルバッテリーもありますが、便利な反面、スマホとバッテリーを一緒に持ち歩く必要があり、かえってストレスになることもあります。

そんな充電の小さな不満を解決する「カラビナ式モバイルバッテリー」が登場したということで、詳細をチェックしてみましょう。

リュックやバッグに取り付けて移動中に充電できる

小さな不満を解決してくれる理由のひとつは、モバイルバッテリー本体にカラビナフックが合体したこと。

この「カラビナ式モバイルバッテリー」を使えば、バッグやリュック、ベルトループなどに簡単に装着できます。

たとえばリュックにぶら下げておけば、旅行中も地図アプリを開きながら充電できたり、通勤の合間に充電したいときも、最大70cm伸ばせる巻き取り式ケーブルを必要な長さだけ引き出すだけですぐに使えます。

スマホとバッテリーを片手で一緒に持つ必要がなく、移動中も快適です。

使い終わったあとはケーブルをシュッと収納するだけでスピーディ。煩わしい巻き直しや絡まりの心配もありません。

5000mAhの大容量！15Wの急速充電機能もあるよ

本体は約132gと軽く、手のひらサイズのコンパクトさ。

「カラビナ式モバイルバッテリー」は小さなボディでありながら、5000mAhの容量と最大15Wの急速充電機能を備えており、スマホ1回分のフル充電にもしっかり対応します。普段の持ち歩き用としても、出張時やちょっとした外出先でのサブバッテリーとしても頼れる存在です。

ただ、「カラビナ式モバイルバッテリー」本体のフル充電には約4時間半かかります。スピーディとは言えないので、寝ている間に充電しておくなど、日々の習慣に組み込んでしまえば問題ないでしょう。

バッテリー残量はLEDインジケーターで確認できるため、うっかり充電を忘れる心配も減りそうです。

非常用LEDライトとしても活躍

「カラビナ式モバイルバッテリー」はLEDライトも内蔵。夜間や停電時など、非常用ライトとしても活躍してくれるでしょう。明るさの調整や緊急点滅モードにも対応しています。

「カラビナ式モバイルバッテリー」のカラーはブラック、ホワイト、グリーンの3色展開。シンプルなマットカラーで服装やカバンにも馴染みやすく、持ち運びやすさ、使いやすさ、片付けやすさのすべてが揃っています。

ここでは紹介しきれなかった魅力がまだまだあるので、詳しくは下記のリンクからチェックしてみてください。

>>巻き取りケーブルが内蔵！カラビナ式でいつでもどこでも充電可能

Source: CoSTORY