3軍では主に4番を務めてチーム最多11HR

逸材がベールを脱いだ。巨人の育成ドラフト6位ルーキー、竹下徠空（らいあ）内野手が11日のイースタン・リーグ、オイシックス戦で公式戦デビューを飾った。初打席初安打に打点も記録するなど潜在能力を遺憾なく発揮。「巨人の未来が明るすぎる」「育成高卒でこれはエグイ」とファンも興奮を隠せない。

竹下は6回に増田陸内野手の代打として登場。2ストライクからの3球目、高田のフォークをうまく拾い中前打を放った。公式戦初打席で嬉しい初安打となった。さらに7回2死一、二塁では西村の外角カットボールを強烈に引っ張り、鋭い打球がレフト前へ転がった。プロ初タイムリーに塁上では笑顔を見せた。

身長183センチ、98キロの堂々とした体躯を誇る竹下は、昨年のドラフトで明徳義塾高から育成ドラフト6位で入団した。1年目は主に3軍で実戦を積み、4番として起用されて66試合で打率.207、チーム最多の11本塁打、同2位の31打点をマーク。この日から2軍に合流した。

まだ粗削りながらも確かな資質を見せる18歳にファンも注目。「また楽しみな若手野手が」「高卒1年目の育成なら既に大成功」「どんどんプロスペクト湧き出てくる」と期待する声の他、「めっちゃ細川やん」「引っ張り方が岡本すぎる」「引っ張り方といい岡本と細川足して2で割った感じする マジで期待大」などと、豪快なフォームが巨人・岡本和真内野手や中日・細川成也外野手を彷彿とさせている。（Full-Count編集部）