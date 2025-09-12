¡ÖÃ¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡¡ÂçÃ«½Ð¾ì»î¹ç¤Ë¤¤¤¿¡ÈÄ¶ÂçÊª¡É¡ÄºÇÁ°Îó¤ÇÈ¯¸«¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×
¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¤¬»î¹ç¤ò´ÑÀï
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 9¡¼0 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²÷¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¡£¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡ÈÂçÊª¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç´ÑÀï¡£È¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÃ¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8²ó¡¢¥À¥á²¡¤·¤Î18¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëÄ¾Á°¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤¬´¿´î¤Î½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¡ÈCP3¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖÈà¤È¤ÏÀÎ¤«¤éÍ§¤À¤Á¤Ê¤ó¤À¡£º£Æü¤Ïµå¾ì¤ËÍè¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼Â¤Ï»î¹ç¤Î½øÈ×¤Ç¡Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡È¤ª´ê¤¤¡É¤ËÅú¤¨¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎËþÎÝÃÆ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥ë¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡ÖÃ¯¤Î¤È¤³¤Ë´ó¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤éCP3¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖËè»î¹ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¾·ÂÔ·èÄê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¡¢SNS¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï9·î¤ËÆþ¤êÂÇÎ¨.385¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¤ÈÉüÄ´µ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³Ê£¿ôÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö13¡×¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤òÂç¹õÃì¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë