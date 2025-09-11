ベッツが8回に18号満塁弾で5打数4安打5打点…5試合連続複数打点

【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が10日（日本時間11日）、本拠地で行われたロッキーズ戦の8回に18号満塁アーチを放った。前を打つ大谷翔平投手も大喜び。不振に苦しんだ男の完璧な一撃に、ファンも「もう完全復活じゃん」「MVPが帰ってきた」と歓喜した。

快音を響かせた。第1打席は一塁内野安打、2回の第2打席は左翼線への適時二塁打、5回の第3打席は左安打。第4打席こそ左直に倒れたが、8回の第5打席だった。1死満塁からモリーナの甘く入った速球を捉え、高く舞い上がった打球は本拠地の大歓声とともに左中間席に消えた。

8月終了時点では打率.250にとどまるなど、今季は不振に苦しんできた。メジャー12年目で初めての“壁”に「人生で一度も経験したことがないような状況に直面して、どう乗り越えたらいいのかわからない」と漏らしたこともあった。

しかしここにきて直近4試合で3発。この日は5打数4安打5打点で、5試合連続複数打点となった。ドジャースの選手で5試合連続複数打点は2010年9月＆10月マット・ケンプ以来という快挙。ベッツの活躍に比例するように、チームも4連勝と上昇ムードだ。

ファンは「そりゃベッツが復活すればドジャースはつえーよ」「ベッツの復調、あまりにもデカすぎる」「ここにきて絶好調になるベッツすげーな」「ドジャースマジでいきなり変わったわ」「ベッツあそこから調子戻すの偉すぎるだろ」「前半の不調が嘘みたい！」「本来の姿に戻りました」「ポストシーズンに向けて整って来たね」との声を上げた。（Full-Count編集部）