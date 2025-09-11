数値出るラプソード使用で「双方納得のいく指導ができる」

野球界に浸透してきた、計測機器を用いた指導。投球では球速や回転数、回転軸、打撃では打球速度や角度、スイング軌道……とあらゆる数値が可視化されるようになったことで、より効率的な指導ができるようになった。一方、「数字に囚われてしまう」などの理由で使用に抵抗を示す指導者も少なくない。そんな中、MLBから日本のアマ球界まで広く使われている計測機器の1つ「ラプソード」を積極的に活用しているトレーナーの湯山介人さんに、そのメリットや注意点を聞いた。

宮城県大崎市のスポーツジム「FREE STYLE ASSIST」の代表を務め、少年野球チームから独立リーガー、NPB選手までサポートしている湯山さんは、昨夏から野球の指導の際にラプソードを導入している。

「選手が投げるのを見て『球が伸びているね』『キレがあるね』と言っても、それは客観、主観でしかない。昨日と比べてボールがどのくらいの数値変化をしたかはデータを測らないと分からない。ただ『いいね』というのではなく、数値的なデータをもとにした声かけをすれば、無責任な指導は避けられると思います」

湯山さんはそうメリットを説明する。確固たる数値が出るからこそ、「双方納得のいく指導ができる」という。「『これをすれば球速が何キロまで出る』といった道筋が見える」のも良さの1つだ。

ただ、数値にこだわりすぎてしまっては本末転倒。「球速などの数値を求めすぎるとフォームが崩れたり、制球力が乱れたりしてしまうので、そこは指導者が管理しないといけない。極論、150キロを投げて打たれることもあれば、120キロで三振を取れることもあるので」。あくまでも数値は成長の指標として用いる。

キャッチボールできなくとも…現代の親子間コミュニケーション

また湯山さんは、計測機器が野球離れを食い止める一助になる可能性をも秘めていると考える。

「保護者さんが仕事で忙しかったり、野球の経験がなかったりするのが野球離れの原因の1つになっています。だけど、そういう方でもデータさえあれば、自宅や帰りの車内でデータを見ながら子どもと話し合うことができる」

ラプソードはデータ出力してスマートフォンなどに飛ばせるため、初心者でも気軽に使用できる。最近は「キャッチボールの相手はできないけど、パソコンを使って解析するのはできる」と、ラプソードを借りにくる保護者もいるという。そもそもキャッチボール禁止の公園やマンションも増えたため、保護者と子どもが一緒に野球をせずとも野球と向き合えるという意味で、需要が高まりつつあるようだ。

湯山さん自身、小学生年代の指導でラプソードを用いる際は保護者に対してフィードバックをし、その後子どもに伝えてもらうようにしている。一緒に野球をする時間を作れない保護者でも、「データ」で子どもの野球を後押しすることはできる。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）