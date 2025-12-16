自宅以外で排便することが極度に難しい状態は「パルコプレシス」と呼ばれ、患者は学校や職場、あるいは公共施設などで排便しようと考えるだけで苦痛や不安を感じるほか、旅行中に一切排便できなくなってしまうというケースもあります。そんなパルコプレシスの人々に生じる問題や解決策について、西シドニー大学の臨床消化器内科医であるヴィンセント・ホー准教授が解説しました。Can you only poo at home? A gastroenterologist e