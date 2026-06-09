LG OLED evo AI W6の83型「OLED83W6PJA」 LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビの2026年ラインナップを発表。薄さ9.55mmを実現し、チューナーや端子などを搭載した「Zero Connect Box」とワイヤレスで接続する「LG OLED evo AI W6」を8月中旬に発売する。サイズは83型で、価格はオープン。市場想定価格は137万円前後。 チューナーや端子などを搭載した「Zero Connect Box」とワイ