人気YouTuber・SUSURU厳選のラーメン店が集結！全国の名店の味を名古屋で味わえ
2025年9月26日(金)〜10月1日(水)の6日間、愛知県名古屋市の久屋大通公園エディオン久屋広場にて「メ〜テレラ〜メンフェス with SUSURU TV. supported by サントリーからだを想うオールフリー」が開催される。5000以上のラーメン店を食べ歩き、登録者数180万人を超える人気ラーメンYouTuber SUSURUさんが厳選したラーメンが楽しめるイベントだ。
【イメージ】全国のおいしいラーメンが大集合！
9月26日(金)、27日(土)はSUSURUさんがステージに登場、写真撮影などでファンと交流する「ふれあい会」も実施する。また、ラーメンを愛するアイドル「SKE48ラーメン部」や、人気YouTuberのRちゃんもステージに登場し、イベントをさらに盛り上げる。
■出店ラーメン店ラインナップ
油そば 油虎(茨城)
塩生姜らー麺専門店 MANNISH(東京)
ラーメン家 あかぎ(大阪)
ごわ麺一ノ里(群馬)
G系ラーメン 限界を超えろ(千葉)
鯛担麺専門店抱きしめ鯛(大阪)
麺屋ようすけ(栃木)
味噌麺処 花道庵(東京)
亀戸煮干中華蕎麦つきひ(東京)
つけ麺 和(東京)
■ラ〜メン券について
ラーメンを食べるには「ラ〜メン券」が必要。専用サイトまたはファミリーマート店内のマルチコピー機で購入できる。詳細は公式Webサイトをチェック。
・二次先行販売
販売期間：2025年8月22日11時〜9月7日(日)23時59分
・早得ラ〜メン券
■5杯券：4750円(950円/杯)
■10杯券：9000円(900円/杯)
※数量限定、なくなり次第終了
・ファスト券：1000円
・当日券
販売期間：9月26日(金)〜10月1日(水)
・ラ〜メン券
■1杯券：1000円
・ファスト券：1000円
・前売り券
販売期間：9月8日(月)〜9月25日(木)
・ 前売ラ〜メン券
■1杯券：1000円 ■5杯券：4850円(970円/杯)■10杯券：9500円(950円/杯)
・ ファスト券：1000円
■イベント情報
SUSURU
9月26日(金)、27日(土)の2日間はSUSURUさんがステージに登場する。YouTube撮影の裏話や、イベントでしか語れないおすすめラーメン情報も聞けるかもしれない。ファンと交流する「ふれあい会」も実施される。
【ステージ出演】
・9月26日(金)12時
・9月27日(土)11時
【ふれあい会】
・9月26日(金)12時30分 / 17時 / 19時
・9月27日(土)12時 / 17時 / 19時
※ふれあい会への参加は整理券が必要。配布方法や時間、場所などの詳細はラ〜メンフェス公式SNSでアナウンス予定。
SKE48ラーメン部
「SKE48ラーメン部」のメンバー・相川暖花さんがラーメン愛を語る。さらに特設ブースでは「ラ〜メン券&ファスト券特別お渡し会」も実施される。ラ〜メン券およびファスト券購入者はSKE48とコラボしたオリジナルステッカーがもらえる。なお、新たにラーメン部に加わるメンバーも参加予定。詳細は後日イベント公式SNS等で発表される。
【ステージ出演】9月28日(日)12時〜
【お渡し会】9月28日(日)13時〜
※お渡し会への参加には、ラ〜メン券およびファスト券の購入と整理券が必要。整理券は先着順での配布となります。詳細についてはラ〜メンフェス公式SNSにてアナウンス予定。
Rちゃん
愛知県出身の人気YouTuber、Rちゃんが去年に引き続きステージに登場する。大好きなラーメンや自身のプライベート事情を語ってくれる。人数限定の「ツーショット撮影会」も開催予定だ。
【ステージ出演】10月1日(水)12時〜
※撮影会への参加は整理券が必要。配布方法や時間、場所などの詳細はラ〜メンフェス公式SNSでアナウンス予定。
100人乾杯
SUSURUさん、ウルフィ、メ〜テレアナウンサーが登場する。「サントリーからだを想うオールフリー」やドリンクを持って特設ステージ前に集まろう。
・9月26日(金)14時
・9月27日(土)13時
・9月28日(日)12時
・9月29日(月)〜10月1日(水)11時
■スタンプラリー
各ラーメン店に設置されたスタンプを集めるスタンプラリーも実施される。スタンプの数に応じて、抽選参加権やイベント限定グッズがもらえるとのこと。抽選はハズレなしで、「ラ〜メン1杯券」「トッピング券」「ウルフィグッズ」「オリジナルステッカー」などが当たる。
・スタンプ3個…抽選参加1回
・スタンプ5個…抽選参加2回
・スタンプ10個…オリジナルどんぶりor Tシャツ、ラ〜メン1杯券がプレゼントされる
※スタンプラリーに使用するシートは会場で配布されます。
※賞品画像はイメージ。
※各日数量限定のため、なくなり次第終了。
※賞品は選べない場合があります。
■担当者インタビュー
――メ〜テレラ〜メンフェス実施の意図について教えてください。
5000以上のラーメン店を食べ歩き、登録者数180万人を超える人気ラーメンYouTuber・SUSURUさんが厳選したラーメンが楽しめるイベントです。名古屋ではなかなか食べられない全国の名店を一気に楽しめます。定番の醤油、味噌からガッツリ二郎系までジャンルも幅広く、老若男女が楽しめるイベントを目指しました。
――中でもイチオシの企画などあれば教えてください。
9月26日(金)、9月27日(土)の2日間はSUSURUさんがステージに登場します。撮影の裏話や、イベントでしか語れないおすすめラーメン情報も!?写真撮影やサインでファンと交流する「ふれあい会」も実施します。
――メ〜テレラ〜メンフェス実施に向けて苦労した点などあれば、教えてください。
出店者集めがとても大変でした。結果的に人気の高いお店に参加いただけることになりました。
――どのようなドリンクを提供予定でしょうか？
ラーメンをたくさん食べたいけど内臓脂肪が気になる方のために、サントリー株式会社による「からだを想うオールフリー 350ミリリットル」の無料配布を実施します。そのほか、生ビール、黒烏龍茶などのソフトドリンクも販売予定です。
食欲の秋にふさわしい、「ラーメンフェス」で最高の一杯を味わってみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
