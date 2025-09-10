2025年9月26日(金)〜10月1日(水)の6日間、愛知県名古屋市の久屋大通公園エディオン久屋広場にて「メ〜テレラ〜メンフェス with SUSURU TV. supported by サントリーからだを想うオールフリー」が開催される。5000以上のラーメン店を食べ歩き、登録者数180万人を超える人気ラーメンYouTuber SUSURUさんが厳選したラーメンが楽しめるイベントだ。

【イメージ】全国のおいしいラーメンが大集合！

9月26日(金)、27日(土)はSUSURUさんがステージに登場、写真撮影などでファンと交流する「ふれあい会」も実施する。また、ラーメンを愛するアイドル「SKE48ラーメン部」や、人気YouTuberのRちゃんもステージに登場し、イベントをさらに盛り上げる。

【イメージ】全国のおいしいラーメンが大集合！


■出店ラーメン店ラインナップ

油そば 油虎(茨城)

塩生姜らー麺専門店 MANNISH(東京)

ラーメン家 あかぎ(大阪)

ごわ麺一ノ里(群馬)

G系ラーメン 限界を超えろ(千葉)

鯛担麺専門店抱きしめ鯛(大阪)

麺屋ようすけ(栃木)

味噌麺処 花道庵(東京)

亀戸煮干中華蕎麦つきひ(東京)

つけ麺 和(東京)

■ラ〜メン券について

ラーメンを食べるには「ラ〜メン券」が必要。専用サイトまたはファミリーマート店内のマルチコピー機で購入できる。詳細は公式Webサイトをチェック。

・二次先行販売

販売期間：2025年8月22日11時〜9月7日(日)23時59分

・早得ラ〜メン券

■5杯券：4750円(950円/杯)

■10杯券：9000円(900円/杯)

※数量限定、なくなり次第終了

・ファスト券：1000円

・当日券

販売期間：9月26日(金)〜10月1日(水)

・ラ〜メン券

■1杯券：1000円

・ファスト券：1000円

・前売り券

販売期間：9月8日(月)〜9月25日(木)

・ 前売ラ〜メン券

■1杯券：1000円 ■5杯券：4850円(970円/杯)■10杯券：9500円(950円/杯)

・ ファスト券：1000円

イベント情報

SUSURU

9月26日(金)、27日(土)の2日間はSUSURUさんがステージに登場する。YouTube撮影の裏話や、イベントでしか語れないおすすめラーメン情報も聞けるかもしれない。ファンと交流する「ふれあい会」も実施される。

【ステージ出演】

・9月26日(金)12時

・9月27日(土)11時

【ふれあい会】

・9月26日(金)12時30分 / 17時 / 19時

・9月27日(土)12時 / 17時 / 19時

※ふれあい会への参加は整理券が必要。配布方法や時間、場所などの詳細はラ〜メンフェス公式SNSでアナウンス予定。

SKE48ラーメン部

「SKE48ラーメン部」のメンバー・相川暖花さんがラーメン愛を語る。さらに特設ブースでは「ラ〜メン券&ファスト券特別お渡し会」も実施される。ラ〜メン券およびファスト券購入者はSKE48とコラボしたオリジナルステッカーがもらえる。なお、新たにラーメン部に加わるメンバーも参加予定。詳細は後日イベント公式SNS等で発表される。

【ステージ出演】9月28日(日)12時〜

【お渡し会】9月28日(日)13時〜

※お渡し会への参加には、ラ〜メン券およびファスト券の購入と整理券が必要。整理券は先着順での配布となります。詳細についてはラ〜メンフェス公式SNSにてアナウンス予定。

Rちゃん

愛知県出身の人気YouTuber、Rちゃんが去年に引き続きステージに登場する。大好きなラーメンや自身のプライベート事情を語ってくれる。人数限定の「ツーショット撮影会」も開催予定だ。

【ステージ出演】10月1日(水)12時〜

※撮影会への参加は整理券が必要。配布方法や時間、場所などの詳細はラ〜メンフェス公式SNSでアナウンス予定。

100人乾杯

SUSURUさん、ウルフィ、メ〜テレアナウンサーが登場する。「サントリーからだを想うオールフリー」やドリンクを持って特設ステージ前に集まろう。

・9月26日(金)14時

・9月27日(土)13時

・9月28日(日)12時

・9月29日(月)〜10月1日(水)11時

※写真は昨年の様子。SUSURUさんの登壇は9月26日(金)、27日(土)のみとなる。


■スタンプラリー

各ラーメン店に設置されたスタンプを集めるスタンプラリーも実施される。スタンプの数に応じて、抽選参加権やイベント限定グッズがもらえるとのこと。抽選はハズレなしで、「ラ〜メン1杯券」「トッピング券」「ウルフィグッズ」「オリジナルステッカー」などが当たる。

・スタンプ3個…抽選参加1回

・スタンプ5個…抽選参加2回

・スタンプ10個…オリジナルどんぶりor Tシャツ、ラ〜メン1杯券がプレゼントされる

※スタンプラリーに使用するシートは会場で配布されます。

※賞品画像はイメージ。

※各日数量限定のため、なくなり次第終了。

※賞品は選べない場合があります。

■担当者インタビュー

――メ〜テレラ〜メンフェス実施の意図について教えてください。

5000以上のラーメン店を食べ歩き、登録者数180万人を超える人気ラーメンYouTuberSUSURUさんが厳選したラーメンが楽しめるイベントです。名古屋ではなかなか食べられない全国の名店を一気に楽しめます。定番の醤油、味噌からガッツリ二郎系までジャンルも幅広く、老若男女が楽しめるイベントを目指しました。

――中でもイチオシの企画などあれば教えてください。

9月26日(金)、9月27日(土)の2日間はSUSURUさんがステージに登場します。撮影の裏話や、イベントでしか語れないおすすめラーメン情報も!?写真撮影やサインでファンと交流する「ふれあい会」も実施します。

――メ〜テレラ〜メンフェス実施に向けて苦労した点などあれば、教えてください。

出店者集めがとても大変でした。結果的に人気の高いお店に参加いただけることになりました。

――どのようなドリンクを提供予定でしょうか？

ラーメンをたくさん食べたいけど内臓脂肪が気になる方のために、サントリー株式会社による「からだを想うオールフリー 350ミリリットル」の無料配布を実施します。そのほか、生ビール、黒烏龍茶などのソフトドリンクも販売予定です。

食欲の秋にふさわしい、「ラーメンフェス」で最高の一杯を味わってみよう。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。