この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された動画「【スマホ依存】親子関係の悪化、家庭で愛情を取り戻すには？」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、“スマホ依存”に悩む親子関係の修復法を解説した。道山氏は相談者から寄せられた「スマホ依存の高1の娘と関係を良くしたいがうまくいかない」という悩みについて、「お子さんがスマホ依存になっていて、なおかつお父さんも話が通じない中でお母さんが苦労されている印象」と状況を整理。



道山氏は「結論はすごく簡単で、原因は2つしかない」と分析。主な要因として「お父さんがけなしたりバカにしたりする（人格否定）が多いと、子どもは自分を守るために強い口調になり、夫婦間の関係悪化がスマホ依存を招く」と指摘した。また、親がルールを守ろうと言っても「関係の悪いお父さんとした約束を果たして子どもは守らない」とし、「リビングで何か言われると部屋にこもり、やることがないスマホに逃げる」として8～9割は家庭内の人間関係が原因だという見方を示した。



さらに道山氏は「ダメなことをダメだと言えないお母さんにも一因がある可能性」とし、「子どもが親に強く言うとき、きちんと『その言い方は良くないよ』と伝えないと、強く言えば済むと思ってしまう」とアドバイス。また「愛情バロメーターアップ」を実践することが重要とし、「子どもの正常な要求をできるだけ叶えてあげる」「美味しいご飯を作る、話を聞く、一緒に買い物に行くなど簡単なことで愛情を感じさせる努力を」と述べた。さらに、「お父さんのひどい言動があれば間に入って守ることも大切だが、父親が怒りっぽい場合はバランスが重要」とも注意喚起。



また、父親の言動改善には「基本的に人間は変わらない。でも、第三者の専門家や教育経験豊富な人物から話されると、父親も耳を傾けやすい」とし、信頼できるカウンセラーや心理士に相談することや、「場合によっては一時的に物理的な距離を取るのも選択肢」と具体策も提案した。「関係が良くなれば、子どもにダメなこともよりしっかり伝えられるようになる。ぜひ今回の話を実践して、1ヶ月から3ヶ月での改善を目指しましょう」と力強く締めくくった。