【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年9月1日〜9月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面ではあまり悩まないでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
気持ちとは裏腹に強い態度を取っていけます。ただ周囲には、こちらのペースを気にせずに依存してくる人がいるようです。仕事や公の場では周りの人の邪魔してくる動きなどに、その何倍も跳ね除けたり論破することができます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手との絆や繋がりみたいなものを感じます。多少問題が起きても冷静でいられるようです。どっしりと構えていられるので、焦る必要はないでしょう。シングルの方は、最近キャラ替えをした人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が結婚などの未来を見据えての行動を取っています。
｜時期｜
9月9日 束縛される ／ 9日11日 自分をコントロールする
｜ラッキーアイテム｜
コーヒー豆のお店
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞