巨人・育成の園田が2軍で無傷の8勝目「来季は支配下決定でしょ」

巨人の育成・園田純規（あつき）投手が、日に日に存在感を増している。6日はイースタン・リーグの楽天戦に先発し、6回6安打1失点で今季8勝目（0敗）を記録した。“逸材”の躍動にファンは「素晴らしい」「無傷の8勝目」「来年待ってます！」「1軍においで」など期待の声を上げている。

園田は福岡工大城東高から2023年の育成ドラフト5位で巨人に入団。プロ2年を迎えた20歳右腕の成長は著しく、今季の3軍では92イニングを投げて自責2の防御率0.20を記録していた。

2軍でも72イニングで自責10の防御率1.34の成績を残しているだけに「未来を担うプロスペクトの躍動」「巨人の星になるのを期待してるよ〜」「来季は支配下決定でしょ」などの声もSNS上では上がっていた。

さらには背番号3桁の右腕に「まだ育成契約なんか？」「来季は支配下決定でしょ」「ローテ争いに食い込んで欲しい」「もはやエースです」など、将来を期待するファンも多く見られた。（Full-Count編集部）