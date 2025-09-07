信用残ランキング【売り残減少】 クリレスＨＤ、ビックカメラ、ＮＴＴ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※8月29日信用売り残の8月22日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1616銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3387> クリレスＨＤ -15,328 1,293 0.37
２．<3048> ビックカメラ -6,300 276 1.10
３．<9432> ＮＴＴ -6,260 7,834 13.71
４．<2157> コシダカＨＤ -3,884 169 1.99
５．<9861> 吉野家ＨＤ -3,652 182 3.85
６．<9842> アークランズ -3,607 98 1.27
７．<9418> ＵＮＥＸＴ -2,809 118 41.97
８．<7201> 日産自 -2,074 7,678 4.98
９．<7611> ハイデ日高 -1,934 107 0.58
10．<8267> イオン -1,899 3,963 0.63
11．<7513> コジマ -1,725 107 1.63
12．<8167> リテールＰＡ -1,702 29 0.64
13．<7630> 壱番屋 -1,666 190 0.86
14．<7085> カーブスＨＤ -1,481 131 1.12
15．<9434> ＳＢ -1,375 1,572 22.74
16．<8200> リンガハット -1,114 167 0.23
17．<3046> ＪＩＮＳＨＤ -1,093 47 3.73
18．<3543> コメダ -991 74 0.98
19．<4668> 明光ネット -977 240 0.49
20．<3612> ワールド -949 113 0.69
21．<8306> 三菱ＵＦＪ -890 5,109 6.70
22．<3382> セブン＆アイ -849 1,244 7.11
23．<3548> バロック -829 135 0.81
24．<8273> イズミ -771 17 1.55
25．<7453> 良品計画 -702 2,308 2.42
26．<3103> ユニチカ -697 1,258 2.55
27．<7203> トヨタ -684 2,872 4.53
28．<3853> アステリア -621 653 2.89
29．<8233> 高島屋 -614 381 0.80
30．<9946> ミニストップ -582 270 0.11
31．<7818> トランザク -555 79 3.30
32．<7011> 三菱重 -535 5,487 4.06
33．<8750> 第一生命ＨＤ -524 500 6.26
34．<9601> 松竹 -512 44 0.30
35．<2685> アンドＳＴ -449 69 1.72
36．<9424> 日本通信 -440 482 17.48
37．<4343> イオンファン -414 157 0.30
38．<4813> ＡＣＣＥＳＳ -413 275 6.23
39．<3198> ＳＦＰ -406 43 0.52
40．<7520> エコス -386 5 1.78
41．<4433> ヒトコムＨＤ -377 6 14.25
42．<8410> セブン銀 -345 4,486 1.56
43．<2379> ディップ -337 101 1.27
44．<4183> 三井化学 -296 92 5.52
45．<7167> めぶきＦＧ -273 256 1.86
46．<7182> ゆうちょ銀 -267 1,352 0.94
47．<9509> 北海電 -255 2,417 3.40
48．<8136> サンリオ -251 1,275 3.76
49．<8278> フジ -249 36 0.65
50．<8316> 三井住友ＦＧ -243 1,028 11.41
株探ニュース