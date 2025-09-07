　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※8月29日信用売り残の8月22日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1616銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3387> クリレスＨＤ 　　-15,328　　　1,293　　　0.37
２．<3048> ビックカメラ　　　-6,300　　　　276　　　1.10
３．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-6,260　　　7,834　　 13.71
４．<2157> コシダカＨＤ　　　-3,884　　　　169　　　1.99
５．<9861> 吉野家ＨＤ 　 　　-3,652　　　　182　　　3.85
６．<9842> アークランズ　　　-3,607　　　　 98　　　1.27
７．<9418> ＵＮＥＸＴ 　 　　-2,809　　　　118　　 41.97
８．<7201> 日産自 　　　 　　-2,074　　　7,678　　　4.98
９．<7611> ハイデ日高 　 　　-1,934　　　　107　　　0.58
10．<8267> イオン 　　　 　　-1,899　　　3,963　　　0.63
11．<7513> コジマ 　　　 　　-1,725　　　　107　　　1.63
12．<8167> リテールＰＡ　　　-1,702　　　　 29　　　0.64
13．<7630> 壱番屋 　　　 　　-1,666　　　　190　　　0.86
14．<7085> カーブスＨＤ　　　-1,481　　　　131　　　1.12
15．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-1,375　　　1,572　　 22.74
16．<8200> リンガハット　　　-1,114　　　　167　　　0.23
17．<3046> ＪＩＮＳＨＤ　　　-1,093　　　　 47　　　3.73
18．<3543> コメダ 　　　 　　　-991　　　　 74　　　0.98
19．<4668> 明光ネット 　 　　　-977　　　　240　　　0.49
20．<3612> ワールド 　　 　　　-949　　　　113　　　0.69
21．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-890　　　5,109　　　6.70
22．<3382> セブン＆アイ　　　　-849　　　1,244　　　7.11
23．<3548> バロック 　　 　　　-829　　　　135　　　0.81
24．<8273> イズミ 　　　 　　　-771　　　　 17　　　1.55
25．<7453> 良品計画 　　 　　　-702　　　2,308　　　2.42
26．<3103> ユニチカ 　　 　　　-697　　　1,258　　　2.55
27．<7203> トヨタ 　　　 　　　-684　　　2,872　　　4.53
28．<3853> アステリア 　 　　　-621　　　　653　　　2.89
29．<8233> 高島屋 　　　 　　　-614　　　　381　　　0.80
30．<9946> ミニストップ　　　　-582　　　　270　　　0.11
31．<7818> トランザク 　 　　　-555　　　　 79　　　3.30
32．<7011> 三菱重 　　　 　　　-535　　　5,487　　　4.06
33．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-524　　　　500　　　6.26
34．<9601> 松竹 　　　　 　　　-512　　　　 44　　　0.30
35．<2685> アンドＳＴ 　 　　　-449　　　　 69　　　1.72
36．<9424> 日本通信 　　 　　　-440　　　　482　　 17.48
37．<4343> イオンファン　　　　-414　　　　157　　　0.30
38．<4813> ＡＣＣＥＳＳ　　　　-413　　　　275　　　6.23
39．<3198> ＳＦＰ 　　　 　　　-406　　　　 43　　　0.52
40．<7520> エコス 　　　 　　　-386　　　　　5　　　1.78
41．<4433> ヒトコムＨＤ　　　　-377　　　　　6　　 14.25
42．<8410> セブン銀 　　 　　　-345　　　4,486　　　1.56
43．<2379> ディップ 　　 　　　-337　　　　101　　　1.27
44．<4183> 三井化学 　　 　　　-296　　　　 92　　　5.52
45．<7167> めぶきＦＧ 　 　　　-273　　　　256　　　1.86
46．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-267　　　1,352　　　0.94
47．<9509> 北海電 　　　 　　　-255　　　2,417　　　3.40
48．<8136> サンリオ 　　 　　　-251　　　1,275　　　3.76
49．<8278> フジ 　　　　 　　　-249　　　　 36　　　0.65
50．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-243　　　1,028　　 11.41

株探ニュース