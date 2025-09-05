マンシー離脱時は24勝28敗と負け越し

【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地・パイレーツ戦に3-5で敗れ、同一カード3連敗を喫した。前日には完封負けを喫し、この日も8回まで無安打。ファンからは主力の復帰を求める声が相次いだ。

ドジャースファンによるSNSアカウント「ドジャース・テイルゲート」はこの日、X（旧ツイッター）で「ドジャースはマックス・マンシーがいるときは54勝35敗。彼がいないと24勝28敗、とだけ言っておきます」と綴った。

マンシーは今季89試合に出場し、打率.259ながら、17本塁打64打点、OPS.880をマーク。一方で、7月頭に守備中に走者と交錯し左膝の骨挫傷で負傷者リスト入り。復帰後も8月半ばに右脇腹を痛め再び戦線離脱した。

チームは直近6試合で5敗と大苦戦。SNSでは「ここでマンシーかエドマンがいればなぁ……って言うところまでは行くのよね……」「早くマンシー帰ってきて」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）