セカンドバッカーが、「犬とバカ猫」のMVを公開した。

◆セカンドバッカー 動画

「犬とバカ猫」は、TikTokでメンバーのまさみを中心に、ヤングスキニー・かやゆー、FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル、なえなの、MINAMIなどが楽曲に合わせた肘打ち動画を投稿し話題を呼んでいる楽曲。そんな、「犬とバカ猫」のMVでは、監督に加藤マニを迎え、インフルエンサーのひかる・ぎるが出演しており、楽曲の歌詞の世界観を反映した男女の絶妙な距離感を演じているという。

そんなセカンドバッカーは現在、バンド史上初の全国ツアー＜言えなかったことばっかりだった。＞を開催中。ツアーファイナルは、10月21日に過去最大規模となる恵比寿リキッドルームでのワンマンライブとなる。なお、チケットは一般発売中。

◾️＜EPリリースツアー「言えなかったことばっかりだった。」＞ 2025年

08月30日（土）名古屋JAMMIN（ワンマン） 開場17:00 / 開演17:30

09月06日（土）仙台enn 2nd（対バンあり） 開場17:00 / 開演17:30

09月13日（土）福岡Queblick（対バンあり） 開場17:00 / 開演17:30

09月14日（日）広島ALMIGHTY（対バンあり） 開場17:00 / 開演17:30

09月20日（土）大阪ANIMA（ワンマン） 開場17:00 / 開演17:30

09月21日（日）高松sound space RIZIN’（対バンあり） 開場17:00 / 開演17:30

10月05日（日）新潟CLUB RIVERST（対バンあり） 開場17:00 / 開演17:30

10月18日（土）札幌Bessie Hall（対バンあり） 開場17:00 / 開演17:30

10月21日（火）恵比寿LIQUIDROOM（ワンマン） 開場18:00 / 開演19:00 ◆チケット

・前売り\3,900（ドリンク代別）

・一般発売：7月5日（土）10:00〜

https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour/