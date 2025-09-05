『刃牙道』Netflixで2026年配信 映像解禁で次の相手は宮本武蔵
アニメ『刃牙』シリーズの新作ア『刃牙道』が、Netflixで2026年に世界独占配信されることが決定した。新章の相手は伝説の剣豪・宮本武蔵となり、アニメーション制作はトムス・エンタテインメントが担当し、あわせてティザー予告映像とティザーアートも公開された。
【動画】強すぎる…降臨した宮本武蔵！公開された『刃牙道』映像
『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された原作者・板垣恵介による同名コミックが原作。“地上最強の親子喧嘩”が終結したあとの物語が描かれている。
地上最強の親子喧嘩を終え、無味乾燥な日常を過ごしていた刃牙たちだが、強き者に焦がれる徳川光成による“神に背く”空前の大実験により、日常は一変することに。解禁された映像では、「地上最強の親子喧嘩を経て、漢たちは退屈していた」というナレーションとともに、愚地独歩、ジャック・ハンマー、花山薫ら猛者の姿が矢継ぎ早に映し出されていく。
退屈に飲み込まれそうな刃牙の前に姿を現すのは、まさかの日本最強の剣豪・宮本武蔵。現代へ降臨した宮本武蔵が、剛力と瞬速を兼ね備えた剣技で、新たな脅威として刃牙たちへと襲いかかる。果たして、最強の地下闘技場戦士 vs 伝説の剣豪の、時空を超えたかつてない異種格闘技戦の行方が描かれる。
